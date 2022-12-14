蘋果tvOS率先加入語音歌唱 鈺太迎個人歡唱大商機

蘋果 (AAPL-US) 今 (14) 日釋出最新版 iOS 16.2 與 tvOS 16.2，最大亮點是首度結合自家 Apple Music 推出開唱功能，吸引眾多消費者搶先更新，業界看好，此舉將帶動電視周遭裝置麥克風需求大幅提升，未來不只智慧電視擴大採用，遙控器也將大量導入，鈺太 (6679-TW) 布局數位麥克風 (DMIC) 市場已久，將迎接全球個人歡唱商機。

蘋果此次為 tvOS16.2 打造兩大功能，一是提供多用戶語音辨識功能，可識別不同人聲音，二是為 Apple Music 用戶增加唱歌功能，讓用戶與朋友一起高歌，提供主唱、對唱、和聲伴唱等多種體驗，由於兩種功能皆需麥克風，可望帶動麥克風在電視的滲透率顯著增長。

鈺太布局電視領域布局多年，已陸續切入各大品牌供應鏈，從過去出貨經驗來看，一台電視大致需配備 2-4 顆麥克風，甚至部分高階產品高達 6 顆，搭載裝置涵蓋電視與遙控器等，以全球一年電視量 2 億台市場規模推估，麥克風需求將高達數億顆。

蘋果向來為科技產品領先指標，此次率先推出開唱功能，並與自家音樂軟體結合吸引市場，正式引爆全球個人歡唱大商機，未來將吸引更多業者在電視產品導入麥克風，市場規模可望起飛。

另外，鈺太大股東為聯發科 (2454-TW)，聯發科目前已是全球電視晶片龍頭，雙方未來除在手機領域，電視方面也可望擴大合作，搶食訂單。