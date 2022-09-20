美參議員施壓葉倫 強制將TikTok完全脫離中國母公司

美國國會參議員 Josh Hawley 週一 (19 日) 致函美國財政部長葉倫 (Janet Yellen)，要求葉倫應確保社群媒體巨頭 TikTok 從母公司字節跳動完全分離出來。

短影音社群平台 TikTok 風靡全世界，近一半的美國青少年正在使用，不過美國持續質疑 TikTok 安全性。TikTok 母公司字節跳動總部位於中國，隨著美中緊張關係升息， TikTok 正遭到美國外國投資委員會 (CFIUS) 在內的等多個美國機構的審查。CFIUS 是財政部下屬負責審查外國投資對國家安全所構成風險的機構

TikTok 營運長 Vanessa Pappas 上週出席美國參議院聽證會時指出：「TikTok 並不在中國營運，我們對他們 (字節跳動主要管理員) 可以存取資料類型和地點都有非常嚴格的限制。」

Pappas 承認，TikTok 沒有採取措施確保存取資料的中國員工不是中國共產黨黨員，Pappas 還拒絕承諾停止美國 TikTok 用戶數據流向中國。

美參議員施壓葉倫 強制將 TikTok 完全脫離中國母公司 (圖片：AFP)

美國國會參議員 Josh Hawley 致函葉倫寫道：「Pappas 承認字節跳動員工可以存取美國用戶數據，我們要求採取行動。CFIUS 應要求 TikTok 斷絕與母公司的所有聯繫，TikTok 應該完全不受字節跳動的束縛。」

美國財政部回應，CFIUS 仍致力於維護其作為美國國家安全利益捍衛者的角色，但不會對審查過程發表評論。

美國 TikTok 用戶非公開數據遭母公司字節跳動員工多次存取 (圖片：AFP)

BuzzFeed 報導指出，去年 9 月至今年 1 月期間有 80 多個 TikTok 內部會議洩漏的錄音顯示，美國 TikTok 用戶非公開數據遭母公司字節跳動多次存取。

《富比士》近期調查發現，至少有 300 名 TikTok 員工曾經在包含新華社、中國國際廣播電台、中國中央電視台或中國環球電視網等中國官媒擔任職務，其中 15 人仍在任職中。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 委員 Brendan Carr 曾呼籲蘋果 Apple Store 和 Google 應用程式商店應該下架 TikTok，因為它獲取了「大量敏感資料」

資料顯示，字節跳動 2022 年第二季對美國遊說活動的支出高達 214 萬美元，創下史上新高，但目前看來成效似乎不是非常顯著。