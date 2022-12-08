美國防部公布90億美元JWCC合約得標廠商：亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文

美國國防部週三 (7 日) 公布價值高達 90 億美元的「聯合作戰雲端能力 (JWCC)」合約得標廠商，亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 各自均收到一份直至 2028 年的雲端運算契約。

這樣雨露均霑的結果，符合美國國防部的努力，即靠多家遠控基礎設施技術供應商，而不單靠一家，與川普政府時代的作法大相逕庭。

當前企業界也趨向同時擁有多家雲端供應商的作法，在某些情況下，企業可能依靠一家的專業能力，而大多數的前端和後端工作負載則依賴另一家。某些情況下，這歸因於成本，且若擁有多個雲端會讓組織更具信心，不會因為哪一家供應中斷而導致自家服務中斷。

美國國防部 2019 年將「聯合企業國防基建 (JEDI) 」合約授予微軟，但落選的亞馬遜隨即發起法律戰質疑國防部的決定。2020 年國防部監管機構在進行審查後表示，沒有證據表明川普政府干預合約授予過程，因此數月後國防部宣布將維持與微軟的 JEDI 合約。

然而，國防部又於 2021 年 7 月宣布 JEDI 計畫已不再滿足其需求，改以新計畫「聯合作戰雲端能力 (JWCC)」取而代之，徵求亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文來投標，但當時美國總務署表示，似乎只有亞馬遜和微軟能夠滿足國防部的要求。

周三的結果對甲骨文來說相當有利，因為甲骨文不常出現在雲端運算服務的頂級公司行列。8 月 31 日止的季度中，甲骨文雲端基礎設施營收 9 億美元，與亞馬遜 AWS 第三季營收 205 億美元相形見絀。

這 4 家公司均獲授予 IDIQ 合約 (即交付時間、數量未確定的契約)。美國防部表示：「該合約目的是為國防部提供跨所有安全領域和分類級別的全球該企業可用的雲端服務，從策略程度到技術尖端。」