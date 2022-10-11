達美航空看好空中計程車商機 投資6千萬美元入股Joby Aviation

達美航空（Delta Air Lines）周二（11 日）表示，已向空中計程車新創公司 Joby Aviation 投資 6,000 萬美元並獲得 2% 的股權，雙方最初將提供往返紐約與洛杉磯機場的空中計程車運輸服務。消息傳出後 Joby Aviation 盤前股價大漲近 9%。

截稿前，Joby Aviation(JOBY-US) 盤前股價飆漲 8.83%，每股暫報 4.19 美元；達美航空 (DAL-US) 股價下跌 0.34%，每股暫報 29.32 美元。

達美航空執行長 Ed Bastian 表示，公司還將獲得一席董事會席次，而且總投資金額可能會提高至 2 億美元。

目前兩家公司計畫將 Joby 的服務整合到達美航空的銷售管道中，提供短途機場運輸，不過兩家公司的機場短程運輸推出時間仍未定，Bastian 並未給出確切日期，僅稱需要幾年的時間來準備，而 Joby 計劃在 2024 年正式推出空中計程車服務。此外兩家公司也拒絕透露這廂服務的成本與收入分配方式。

Joby 今年 5 月已經獲得美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）所頒發的 135 部航空承運人證書（Part 135 Air Carrier Certification），不過在開始營運前，該公司的電動航空機 eVTOL 還需再獲得監管機構批准，此外也需建立專用的垂直起降機場（Vertiports）。

不過 Bastian 表示不會使用 Joby 的 eVTOL 飛機，他希望未來的空中計程車能與一般飛機使用同個機場，加速便捷服務。