聯航對波音下大單 包括100架787夢幻機

聯合航空 (UAL-US) 周二 (13 日) 表示，將訂購 100 架波音 (BA-US) 787 夢幻機和 100 架 737 MAX 飛機，這是該航空公司推動後疫情成長並更換低效率舊飛機的重要訂單。

聯航這 200 架飛機的標價約為 430 億美元，這對波音來說是個巨大的推動力，該公司今年這兩款機型都面臨政治和生產問題。

聯航同時表示，它還執行選擇權採購 44 架波音 737 MAX 飛機，並在 2024 年至 2026 年期間交機；之前已訂購 56 架 MAX 飛機，在 2027 年至 2028 年期間交機；累計已訂購 443 架 MAX。

聯航對 787 機型的大手筆採購反出了對國際長途航線需求持續成長的預期及其更換老舊飛機的願望。波音表示，這是該公司史上最大筆的夢幻機訂單。聯航表示，這是美國航空業者史上最大筆的廣體飛機訂單。

聯航還表示，將其先前宣布的 45 架空中巴士 A350 飛機的訂單延後到「最早」2030 年。聯航 CEO 柯比 (Scott Kirby) 表示，在波音和空巴間就廣體客機訂單做出決定的一個關鍵因素是其目前的 787 機隊。

柯比說，「當我們試圖每年招募 2500 名機師並發展業務時，引入新的機隊類型會大大減緩這一速度。」

聯航在 2022 年雇用了 15000 名新員工，其中包括 2400 名機師，並可望在 2023 年新聘 15000 名新員工，其中包括另外 2500 名機師。

聯航表示，預計將在 2024 年至 2032 年之間接機 787，並可以在 787-8、9 或 10 型號中進行選擇。到 2030 年，聯航將以 787 以替換其整個 767 機隊和部分 777，從而將新飛機的每個座位碳排放量減少約 25%。

聯航商務長諾切拉 (Andrew Nocella) 表示，該訂單將允許它用更省油的新機型取代舊飛機，這些機型配備更高級的座椅，可以載運更多貨物，飛行速度更快。

聯航表示，其 2023 年的資本支出預算為 90 億美元，2024 年的資本支出預算為 110 億美元，其中大部分用於購買新機。