看準升息循環將落幕 投信搶募股債混搭新基金降波動

美國通膨趨緩，市場預期美國鷹式升息可望暫緩，投信近期也積極募集新檔基金，搶先吸納資金，且大多以債券基金為主，野村投信今 (12) 日宣布推出股債混搭的「次世代多重主題股票搭雙高債券」基金，鎖定高評等的投資級債與高品質非投資等級債。

野村投信策略暨行銷處副總張繼文表示，美國通膨逐漸自高點回落，預估明 (2023) 年通膨可望降低，屆時聯準會升息力道可望放緩，根據聯準會最新點陣圖顯示，明年升息空間相對有限，推估聯準會升息循環將在明年 3 月結束。

張繼文進一步指出，因高通膨、強勁升息而出現降溫的景氣，也有望在 2023 年軟著陸，整體而言，隨著聯準會緊縮貨幣政策逐漸發酵，通膨壓力有望逐漸落底，換言之，2023 年可望逆轉今 (2022) 年投資市場的黯淡表現。

張繼文說，即將開募的野村環球時機多重資產基金，採用次世代多重資產投資策略，透過股債三拼的組合降低波動，進一步追求更佳的長期報酬。

其中股票部分，聚焦次世代主題股票，也就是已萌芽、創新能力強，具有強大業績成長潛力，未來是主流趨勢的企業，占投資組合約 50%；債券則搭配 20% 投資級公司債以及 30% 以墜落天使債為主的非投資等級債，降低投資組合的波動。

張繼文說明，以過去 15 年的市場表現試算，股債三拼組合的累積報酬率達 154%，同期間 50% 股票搭配 50% 投資級債的組合或是 50% 股票搭配 50% 非投資等級債的組合，報酬率分別為 98.7% 以及 128.8%；就年化波動度而言，股債三拼組合為 11.9%，則是介於中間。