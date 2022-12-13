國泰世華銀行估我央行本周升息半碼 明年停止升息

美台央行本周接力召開利率會議，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，美國聯準會本周升息 2 碼 (0.5 個百分點)、我央行 15 日則會再升息半碼 (0.125 個百分點)，後續隨著美國通膨趨緩，我央行將停止升息。

國泰世華銀行今 (13) 日舉行 2023 年全球經濟與市場展望線上記者會。林啟超表示，預估聯準會本周將升息 2 碼、明 (2023) 年 2 月、3 月各升 1 碼後，大約 3 月後就會停止升息。

林啟超進一步指出，預期聯準會在明年 3 月升息 1 碼後，聯邦基金利率將達 5%，明年美國利率約落在 5%~5.25%，隨著通膨趨緩，研判美國明年第 2 季通膨可望低於美國聯邦基金利率。

另外，我央行 15 日也將召開第 4 季理監事會議，國泰世華銀行預估，我央行仍將繼續升息半碼，明年第 1 季除非供給面出現較大的衝擊，否則研判隨著美國通膨趨緩，預期我央行在本周升息半碼後就會停止升息。

林啟超表示，台灣目前通膨仍在 2% 以上，預料明年有望放緩降至 2% 以下；在出口部分，隨著 11 月出口開始衰退後，明年第 1 季與第 2 季出口仍將持續下滑，預期出口衰退要到下半年才有機會好轉。

