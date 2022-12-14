內部歧見未解 歐盟天然氣價格上限細節延到下周決定

歐盟成員國周二 (13 日) 仍未能就天然氣價格上限的關鍵細節達成共識，這項重大決定將留待下周討論。

德國經濟部長 Robert Habeck 表示，經過討論後，各國在內容方面已達到 90% 至 95% 的共識，但重大決定要到下周一 (19 日) 的會議繼續討論。

主持本次會議的捷克工業部長 Jozef Sikela 說：「下周一將只有一個未決問題需要討論，也就是價格水平。我們知道達成協議不是件容易的事。」

歐盟執委會最初提議將天然氣價格上限設立在每兆瓦時 (MWh)275 歐元，捷克政府的最新提案建議把上限降至 220 歐元，但仍遠高於目前每兆瓦時約 137 歐元的基準水平。

設立價格上限的目的在於防止天然氣成本飆升帶來的後果，舉例來說，歐洲天然氣價格今夏一度飆上每兆瓦時 345 歐元的紀錄新高，導致歐盟多國通膨率站上雙位數，包含最大經濟體德國。

因俄羅斯天然氣供應有限，政策制定者和分析師預估，明年天然氣價格將繼續維持在高檔。

這項干預市場的計畫在歐盟內部造成嚴重分歧，德國、荷蘭和丹麥為主的國家呼籲採取謹慎作法，避免擾亂市場秩序，而包含比利時、義大利、希臘和波蘭等國家則認為應採取更激進的手段。

在成員國難以就天然氣價格上限達成共識的情況下，一些原則上已談定的關鍵緊急措施也陷入僵局，例如聯合採購。