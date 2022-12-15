傳美國將從未經核實清單中解凍部分中企 強化與中國合作

路透周三（14 日）援引一名美國官員的消息報導，拜登政府計劃將一些中國公司從「未經核實清單」（Unverified List）中移除，以強化和北京的合作。據悉，這是由於中國政府更願意允許美國實地考察，該計畫很快就會公布。美國商務部對此拒絕置評。

路透報導表示，目前無法確定被指定從未經核實清單清單中移除的公司數量或名稱，而這一決定象徵華府和北京之間的合作程度，目前美中兩國陷入激烈的貿易和科技戰爭。路透強調，美國此舉並不意味著更廣泛的中企解凍。

另有知情人士透露，拜登政府最快將在本周把中國記憶體晶片製造商長江存儲和其他數十家公司列入貿易黑名單，這些公司因此將無法購買特定美國零組件。這將是美國對中國科技公司的最新打擊。

這些被列入黑名單的公司，除非獲得美國商務部的特別出口許可證，否則無法向美國供應商採購。長江存儲拒絕評論此報導。

值得注意的是，有知情人士透露，長江存儲是 11 月底接受實地考察的中企之一，這表明該公司被列入黑名單可能與其他事情有關。

拜登政府最近宣布一連串限制中國發展先進半導體的措施，包括 10 月 7 日對中國擴大出口管制，限制先進晶片及製造設備出口到中國，當時長江存儲等企業就已經受到高度檢視，遭美國列入「未經核實清單」。

美國設下 60 天的時間，讓這些企業有時間遵循美國有關進行終端用戶審查的要求，再決定是否納入實體清單。