英國央行升息75基點 33年來最大升幅

英國央行周四 (3 日) 將利率調升 75 個基點，為 1989 年以來最大單次升息，但由於政策制訂者希望緩和市場對進一步積極收緊貨幣政策的預期，其措辭十分溫和。

在貨幣政策委員會 (MPC) 以 7 票對 2 票贊成後，升息 75 個基點使銀行利率達到 3%，這是其連續第 8 次調升主要貸款利率。一位成員投票支持調升 0.5 個百分點，而一名成員則贊成調升 0.25 個百分點。

MPC 表示，「大多數委員會成員認為，如果經濟發展與最新的貨幣政策報告預測基本一致，可能需要進一步提高銀行利率才能使通膨持續回到目標水平，即使達到的峰值低於金融市場預期水平。」MPC 並未設定具體數字。

MPC 指出，其對成長和通膨的最新預測顯示，英國經濟前景「非常具有挑戰性」，因為它希望將通膨率拉回 2% 的目標。預計 2022 年下半年英國 GDP 將下降約 0.75%，反映出能源和可貿易商品價格飆升對實際收入的壓縮。

英國央行表示，由於「能源價格居高不下和金融環境收緊對支出造成壓力」，預計整個 2023 年和 2024 年上半年經濟成長將繼續下降。

在英國政府更新內閣後，經濟學家曾預計央行的強硬態度會有所緩和。在平息前任特拉斯 (Liz Truss) 造成市場短暫而混亂，並強調貨幣和財政政策不再向反方向前進後，新總理蘇納克 (Rishi Sunak) 可能會回歸更傳統的財政政策。

然而，9 月通貨膨脹率飆升至 10.1%，房貸利率急劇上升，給家庭帶來了進一步的壓力。

MPC 表示，「對於當前 11 月的預測，與政府 10 月 17 日的公告一致，MPC 的工作假設是，部分財政支持會在當前的 6 個月能源價格保證 (EPG) 期限之後繼續存在，從而為家庭能源價格在未來兩年創造一條既定的道路。」

MPC 指出，「這種支持將有效地限制 CPI 通膨中能源部分的進一步增加，並降低其波動性。然而，相對於 8 月的預測，在提振私人總需求方面，這種支持可能會增加非能源商品和服務的通膨壓力。」

在上個月的緊急購債干預行動阻止了英國退休基金市場可能的崩潰之後，鑑於特拉斯的財政政策公告導致政府債券價格暴跌，英格蘭銀行自周二 (1 日) 起恢復計畫中出售金邊債券 (gilts) 的行動。