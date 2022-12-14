興富發326億元聯貸案簽約 將打造高雄亞洲新灣區旗艦地標

南台灣發展最亮點「高雄亞洲新灣區 5G AioT 創新園區」獲重大進展，該園區為「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」，是全台最大公辦都更案，興富發 (2542-TW) 獲北基地最優申請人，並於今 (14) 日完成 10 年期 326 億元聯合授信案簽約。

高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案中，開發區占地面積達 5.3 公頃，興富發獲選都更案北基地的最優申請人，與高雄市政府簽訂委託實施契約後，即委由兆豐銀行、第一銀行及合作金庫銀行三大公股行庫共同統籌主辦 10 年期 326 億元聯合授信案。

此一都更案開發面積不小，聯貸總金額超過 300 億元，為近年見之大型開發案，因立地條件極優配合興富發建設豐富的不動產開發經驗，聯貸案推出後，獲眾多銀行包括華南銀行、彰化銀行 (2801-TW)、上海商銀 (5876-TW)、農業金庫、永豐銀行及台中銀行 (2812-TW) 等熱烈支持，超額認購圓滿籌組完成，今天由統籌主辦銀行兆豐銀行、第一銀行及合作金庫，與興富發集團總裁鄭欽天、董事長曹淵博共同出席聯合授信案簽約典禮，宣告眾所矚目的高雄亞灣旗艦開發案邁向新的里程。

此一都更案為目前國內開發金額最高的公辦都更案，極具都市翻轉指標意義，其基地位於南台灣未來亮點「高雄亞洲新灣區 5G AioT 創新園區」核心，緊臨高雄市立總圖、展覽館及軟體科學園區，以高雄捷運環狀輕軌為重要交通樞紐，交通建設、商業及生活機能完善，為高雄市新興中心商業區及多功能經貿園區，考量在 5G 亞洲新灣區智慧城的政策帶動下，將可加速周邊腹地整合發展，成為國、內外科技新創人才匯集地、吸引企業進駐設立營運或辦公據點。

興富發集團深具不動產開發經驗，參與多起都市更新案及商貿中心建設，本都更案亦將成為高雄亞洲新灣區旗艦地標。興富發建設不只是全台「獵地王」、建商「營收王」，今年更獲台灣董事學會評選為「2022 外資精選台灣 100 強」企業殊榮。