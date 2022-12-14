越南供應商狀告亞馬遜 要求2.8億美元損害賠償

亞馬遜 (AMZN-US) 正面臨來自一家越南倉儲系統製造商，要求 2.8 億美元賠償的訴訟。越南公司指控這家電子商務巨頭，在今年線上支出增長放緩後突然縮減訂單，導致製造商背負產能和原物料過剩的壓力。

越南 Gilimex Inc. 表示，從 2014 年到 2022 年，它是亞馬遜的重要合作夥伴，在製造設施上投資數千萬美元，以建造適合用於亞馬遜的倉儲，為了配合其需求，還排擠了包括宜家和哥倫比亞運動服裝在內的其他大客戶。

Gilimex 指出， 在 8 年的合作關係中，亞馬遜的產量增加了 20 倍。

根據這份長達 32 頁的投訴，雙方合作夥伴關係建立在「信任」的基礎上，Gilimex 依靠亞馬遜預測的準確性，來進行足夠的投資，以滿足需求。在 2021 年，來自亞馬遜的訂單總額為 1.466 億美元。

Gilimex 表示，它與亞馬遜就預期需求的透明度達成了一項長期協議，以便它可以採購材料、工廠產能和員工，來滿足亞馬遜的增長需求。在疫情期間，亞馬遜的增長飆升，但到了今年的 4、5 月份，亞馬遜立即改變並降低了 2022 年剩餘時間和 2023 年的預計需求，只達到先前預測的一小部份。

訴狀稱，雖然亞馬遜在疫情期間的營收出現前所未有的增長，這在很大程度上，是由於消費者線上訂購的激增，但 Gilimex 的管理層和工人，每天都在冒著生命危險，來讓這樣的增長成為現實。

這場爭端凸顯了隨著疫情相關限制的放鬆，消費習慣的突然改變如何波及全球商業關係。

媒體早前報導，在疫情期間過度建設之後，亞馬遜正在尋求轉租多餘的倉庫空間。 亞馬遜今年秋天開始取消實驗項目，並裁員以削減成本，預計將持續到 2023 年。

亞馬遜沒有立即發表評論。