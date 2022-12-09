JWCC強化亞馬遜多頭氣勢 美公部門合約上看300億美元

亞馬遜 (AMZN-US) 股價自上回公布財報以來一路下滑，但總算周三美國國防部給了該股多頭動力。

一個多月前，亞馬遜雲端業務 AWS 第三季營收成長 27%，創下 2014 年以來最低增幅，且遠低於華爾街預期的 32% 增幅。亞馬遜股價自公布第三季財報以來，約下跌 20%，今年迄今重挫 47% 至每股 90 美元，相比那斯達克綜合指數同期 30% 跌幅還慘重。

美國國防部週三 (7 日) 公布價值高達 90 億美元的「聯合作戰雲端能力 (JWCC)」合約得標廠商，亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 各自均收到一份直至 2028 年的雲端運算契約。

這樣雨露均霑的結果，符合美國國防部的努力，即靠多家遠控基礎設施技術供應商，而不單靠一家，與川普政府時代的作法大相逕庭。

花旗集團的 Ronald Josey 周四報告，雖然科技業今年整體而言相當艱困，但國防部的合約將推動亞馬遜 AWS 的增長。「我們認為 JWCC 合約是公部門和大多數產業持續採用 AWS 的潛在催化劑。」

除此之外，亞馬遜股票還有兩大助力：新產品和客戶的數十億美元承諾。

在雲端產業最大盛會「AWS re:Invent」上，亞馬遜宣布幾項新安全和託管服務產品，包括 AWS Supply Chain、Amazon Security Lake 和 AWS SimSpace Weaver。

Josey 認為，這些產品正進一步鞏固亞馬遜在雲端領域的領先地位。根據 Piper Sandler 分析師 Thomas Champion 的說法，AWS 在雲端市場掌握半邊天，是 Salesforce (CRM-US) 市占的 3 倍。

此外，根據亞馬遜提交美國證交會 (SEC) 的文件，截至 9 月 30 日，AWS 與企業簽訂的合約尚未實現的營收還有 1043 億美元。

Cowen 分析師 John Blackledge 也看到亞馬遜股的牛市，其理由聚焦外部因素，例如未來幾季人力成本降低、通膨成本壓力下降。他重申亞馬遜股「表現優於大盤」的評級，目標價自本月的 150 美元上升至 160 美元。

花旗分析師 Josey 對亞馬遜股票目標價為 145 美元，較現行交易價格上漲 61%。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，JWCC 合約表明雲端股的前景正在改善，且該合約「只是冰山一角」，他估計從現在起到 2030 年，尚有高達 300 億美元的公部門合約等待各家競標。

「我們認為這會是 2023/2024 年逐漸增強的利多，華爾街低估了這一點，所以對該行業的情緒仍然非常負面。」

聚焦雲端股的 ETF 今年大多表現不佳。WisdomTree Cloud Computing (WCLD-US) 挫逾 50%，Fidelity Cloud Computing (FCLD-US-US) 下跌 40%。

這些 EFT 持股的雲端公司均曾表示，顧客花更長的時間才做出購買決定，且其財務前景均不佳。CrowdStrike Holdings (CRWD-US) 在第三季財報電話會議上指出，宏觀經濟阻力延長其銷售週期；Twilio (TWLO-US) 撤回先前營收年成長 30% 的目標。這兩家在 WisdomTree ETF 內的持股佔比均略高於 1%。

2023 年政府對雲端基礎設施將有一輪支出，雖然這是好消息，但就現在來說，該產業似乎仍朝向下行。

除了數據疲軟和企業支出下降以外，裁員、削減成本也是雲端供應商面臨寒冬的跡象。例如，RingCentral (RNG-US) 最近表示正在裁員並減少公司差旅、IT 支出和營銷成本。