經濟學家：明年全球經濟陷入溫和衰退 失業率不會大幅上升

先鋒集團 (Vanguard) 美洲首席經濟學家 Roger Aliaga-Diaz 提出的報告指出，明年全球經濟可能面臨溫和衰退，但失業率不會大幅上升，將主要集中在科技、房地產等受益於零利率環境的產業。

該報告預期，2023 年全球經濟將陷入溫和衰退，並且美國在明年年底陷入經濟衰退的可能性高達 90%。

不過，該報告也指出，如今家庭、企業和金融機構較過去更有能力因應可能出現的經濟衰退，因此將目前情況與 1970 年代、1980 年代、2008 年或 2020 年的衰退相比，並不恰當。

目前，在勞動力市場吃緊情況下，失業率為 3.7%，經濟學家認為，明年失業率可能升至 5%，但與過去衰退時期相較，上升幅度不算太大。失業狀況預期將集中在科技、房地產等零利率環境的最大受益族群。

該報告也進一步表示，美股估值已經比去年更具有吸引力，但仍高於合理水準。另外，國際股市估值也仍處於合理區間下緣。

針對聯準會 (Fed) 的升息，該報告預估，在今年年底美國聯邦資金利率將升至 4.25%，到 2023 年底，利率將達到 5%。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 和 Daniel Silver 也曾預期，美國經濟將在明年陷入溫和衰退，導致超過 100 萬美國人失業。而勞動力市場疲軟將使 Fed 相信，已經可以開始放寬貨幣政策，邁向更加中性的政策。