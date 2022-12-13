調查：糟於預期的經濟衰退 是2023年股市面臨的最大風險

據德意志銀行 (Deutsche Bank) 的調查報告，市場認為，較預期更糟糕的經濟衰退，將成為明年股市的最大風險。

由資深策略師 Jim Reid 為首的德意志銀行 (Deutsche Bank) 團隊在 12 月 7 日至 9 日期間，針對 856 名金融專業人士所做的調查顯示，比市場預期更糟糕的經濟衰退，將成為明年最大的市場風險，其次是高於預期通膨，隨後是更激進的聯準會 (Fed) 緊縮政策。

調查中也顯示，受訪者平均認為，美國在 2023 年陷入經濟衰退的可能性達到 78%。

另外，有高達 62% 的受訪者預計，美國存在非常高的停滯性通膨風險，而歐洲和英國更有分別高達 86%、92% 的受訪者擔憂將面臨停滯性通膨風險。

先前調查也顯示，有 81% 受訪者預估，美國經濟將步入衰退，16% 預測將走向「硬著陸」，代表陷入一段時間的經濟零成長或經濟萎縮，但還不到正式被宣布為衰退的程度。

華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 也預測，2023 年是美國經濟衰退的一年，且 Fed 明年某時降息機率將超過 75%。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 也說道，在新冠肺炎疫情有所消退後，美國消費者支出強勁的成長趨勢已經開始放緩，預期美國經濟明年將陷入衰退。

Pictet 財富管理公司資深美國經濟學家 Thomas Costerg 說，美國犯下貨幣政策錯誤的風險很高，所謂的軟著陸愈來愈不可能實現。