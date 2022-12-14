盤中速報 - 華城(1519)急拉2.05%報49.75元，成交1,707張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.05%，14日09:34報49.75元，成交1,707張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價下跌0.51%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌1.33%。台灣加權指數下跌1.4%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,324 張
  • 外資買賣超：+5,990 張
  • 投信買賣超：-749 張
  • 自營商買賣超：+83 張
  • 融資增減：-140 張
  • 融券增減：-52 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+14.14%

$11,414

原投組報酬率

+8.53%

$10,853

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    明基醫

    4116

  • 20%

    閎康

    3587

  • 10%

    富野

    2736

  • 10%

    摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞