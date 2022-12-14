盤中速報 - 華城(1519)急拉2.05%報49.75元，成交1,707張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.05%，14日09:34報49.75元，成交1,707張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價下跌0.51%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌1.33%。台灣加權指數下跌1.4%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,324 張
- 外資買賣超：+5,990 張
- 投信買賣超：-749 張
- 自營商買賣超：+83 張
- 融資增減：-140 張
- 融券增減：-52 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.14%
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原投組報酬率
+8.53%
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投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
10%
2736
10%