盤中速報 - 精英(2331)急拉2.96%報22.6元，成交933張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.96%，14日09:35報22.6元，成交933張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精英(2331-TW)近5日股價上漲0.46%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.69%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-369 張
- 外資買賣超：-171 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-198 張
- 融資增減：+43 張
- 融券增減：-4 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.04%
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原投組報酬率
+18.36%
$11,836
投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
10%
2736
10%