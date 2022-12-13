特斯拉暴跌超6% 馬斯克不再是全球首富

自 2021 年 9 月超越亞馬遜創始人貝佐 (Jeff Bezos) 以來，特斯拉執行長馬斯克一直保持著世界首富的頭銜，但本週開始，地表最有錢的男人換成法國酩悅軒尼詩－路易威登集團 (LVMH) 執行長 Bernard Arnault。

特斯拉上海廠近期傳出 12 月底暫時停產消息後，特斯拉 (TSLA-US) 週一 (12 日) 暴跌 6.3% 至每股 167.82 美元，創 2020 年 11 月以來收盤新低，市值降至 5258.59 億美元。

由於馬斯克的財富與特斯拉股價緊密相關，根據《富比世》雜誌 (Forbes) 調查顯示，馬斯克被 LVMH 執行長 Bernard Arnault 擠下，失去全球首富的冠軍寶座。

Arnault 及他的家族以 1862 億美元登上首富寶座，馬斯克身家財富以 1813 億美元跌到排行榜第二名。

地表最有錢的男人換成 LVMH 執行長 Bernard Arnault (圖片：AFP)

特斯拉市值今年迄今縮水一半以上，部分原因是馬斯克以 440 億美元收購推特後特斯拉股價加速暴跌。特斯拉投資人越來越擔憂馬斯克把精力放到改善推特上。馬斯克先前裁完推特員工後直言推特明年可能破產，也讓投資人擔憂馬斯克再賣特斯拉股票拯救推特。

特斯拉近期利空也不斷，特斯拉電動汽車安全隱憂問題，先前在中國召回數量 435,132 輛中國產電動車。

隨著中國車市放緩，特斯拉開始面臨庫存的壓力，多家媒體近日爆料，特斯拉上海廠將在 12 月底到明年 1 月初，暫時停止 Model Y 的生產。

相較於特斯拉經歷的暗黑一年，LVMH (MC-FR) 股價今年迄今僅下跌 2% 左右。Arnault 的家族掌管著 LVMH 精品帝國，旗下擁有約 70 個時尚和化妝品品牌，其中包括 LV、Tiffany、TAG Heuer 等奢侈品牌，資產價值 1862 億美元。