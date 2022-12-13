特斯拉暴跌超6% 馬斯克不再是全球首富

特斯拉暴跌超6% 馬斯克不再是全球首富 (圖片：AFP)
特斯拉暴跌超6% 馬斯克不再是全球首富 (圖片：AFP)

自 2021 年 9 月超越亞馬遜創始人貝佐 (Jeff Bezos) 以來，特斯拉執行長馬斯克一直保持著世界首富的頭銜，但本週開始，地表最有錢的男人換成法國酩悅軒尼詩－路易威登集團 (LVMH) 執行長 Bernard Arnault。

特斯拉上海廠近期傳出 12 月底暫時停產消息後，特斯拉 (TSLA-US) 週一 (12 日) 暴跌 6.3% 至每股 167.82 美元，創 2020 年 11 月以來收盤新低，市值降至 5258.59 億美元。

由於馬斯克的財富與特斯拉股價緊密相關，根據《富比世》雜誌 (Forbes) 調查顯示，馬斯克被 LVMH 執行長 Bernard Arnault 擠下，失去全球首富的冠軍寶座。

Arnault 及他的家族以 1862 億美元登上首富寶座，馬斯克身家財富以 1813 億美元跌到排行榜第二名。

地表最有錢的男人換成 LVMH 執行長 Bernard Arnault (圖片：AFP)
地表最有錢的男人換成 LVMH 執行長 Bernard Arnault (圖片：AFP)

特斯拉市值今年迄今縮水一半以上，部分原因是馬斯克以 440 億美元收購推特後特斯拉股價加速暴跌。特斯拉投資人越來越擔憂馬斯克把精力放到改善推特上。馬斯克先前裁完推特員工後直言推特明年可能破產，也讓投資人擔憂馬斯克再賣特斯拉股票拯救推特。

特斯拉近期利空也不斷，特斯拉電動汽車安全隱憂問題，先前在中國召回數量 435,132 輛中國產電動車。

隨著中國車市放緩，特斯拉開始面臨庫存的壓力，多家媒體近日爆料，特斯拉上海廠將在 12 月底到明年 1 月初，暫時停止 Model Y 的生產。

相較於特斯拉經歷的暗黑一年，LVMH (MC-FR) 股價今年迄今僅下跌 2% 左右。Arnault 的家族掌管著 LVMH 精品帝國，旗下擁有約 70 個時尚和化妝品品牌，其中包括 LV、Tiffany、TAG Heuer 等奢侈品牌，資產價值 1862 億美元。

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