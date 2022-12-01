馬斯克鬧哪樁？MMA數據：馬斯克入主推特後 蘋果廣告支出不減反增

根據美國非營利組織、研究公司 Media Matters for America (MMA) 發布的數據，自馬斯克 (Elon Musk) 接任推特以來，蘋果 (AAPL-US) 每日在推特上的廣告支出不減反增。

蘋果尚未針對在推特上投放廣告一事發表評論，且可能也不會回應置評請求，

但馬斯克先前在推特上稱蘋果已停止在推特上投放廣告，甚至在另一則推文中標註蘋果執行長庫克的推特帳號，問「發生什麼事？」接著，馬斯克宣稱蘋果可能自推特 app 下架，「但他們不會告訴我們為什麼。」

儘管目前只是單方說法，還不清楚發生什麼事，但 MMA 指出，自馬斯克上任以來，蘋果實際上增加對推特的廣告支出。

MMA 數據顯示，在 2022 年 11 月 8 日和 2022 年 11 月 21 日左右出現顯著下降，但從未完全停止。除了上述這兩天，蘋果對推特的每日廣告支出從未低於馬斯克上任首日的支出。

馬斯克上任首日 (2022 年 10 月 28 日) MMA 數據稱蘋果花費 31941.76 美元。該報告最後一天，即 2022 年 11 月 28 日，數據顯示蘋果花費 84615.70 美元，是之前的 2.6 倍。

MMA 報告顯示，該數據基於對 Pathmatics 的分析，期間為馬斯克正式入主推特首日，即今年 10 月 28 日至 11 月 28 日。但 MMA 並未說明該數據是蘋果對美國還是全球範圍的支出，也沒有說明這期間的廣告支出是否為先前已預定投放的。

另外，馬斯克周三 (30 日) 貼出一則拜訪蘋果總部的影片，並稱與蘋果執行長庫克會面後已經化解誤會，蘋果從未考慮將推特從 App Store 下架，象徵兩大公司潛在的對立緩解。