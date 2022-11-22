馬斯克透露推特不再計劃裁員

外媒週一 (21 日) 消息指出，推特新老闆馬斯克向員工透露，公司沒有要繼續裁掉更多的員工，相反的，推特現在正在招聘工程師和銷售業務。

自馬斯克上個月以 440 億美元的價格完成收購推特的交易，隨即開除包括執行長在內的 4 位推特高層主管，之後更把整個董事會解散，還大刀闊斧將全體推特員工削減約 50%。

裁員範圍波及推特產品信任和安全、政策、通訊、推文管理、倫理人工智慧 (AI)、數據科學和其他部門的員工。

The Verge 副編週一推文顯示，推特新老闆馬斯克在正在進行的全體會議上告訴員工，推特沒有計劃裁掉更多員工。相反，該公司現在正在招聘工程師和銷售業務。

馬斯克上週開始考慮進一步裁員，維護推特後台的人越來越少 (圖片：AFP)

The Verge 此前報導，多個負責維持推特營運的關鍵團隊不是完全辭職，就是幾乎無人留下。由於維護推特後台的人越來越少，前員工和現任員工都認為，推特很快就會崩潰。

馬斯克上週開始考慮進一步裁員，他向剩下來的員工發出最後通牃，要求他們「長時間高強度工作」，36 小時內勾選同意者才能留下，否則將領資遣費走人。

馬斯克此舉讓原團隊的管理階層解體，還引發推特員工離職潮。馬斯克上週解雇推特廣告銷售主管 Robin Wheeler 和推特合作夥伴關係副總裁 Maggie McLean Suniewick，因為他們不同意解僱更多員工。推特美國內容合作夥伴關係負責人 Sarah Rosen 也於上週五離開公司。

由於未來的經濟形勢很糟糕，馬斯克先前警示，他不能排除推特在明年聲請破產的可能性，如果推特沒有大量訂閱收入，公司可能無法在經濟衰退中倖存下來。他希望改變公司的業務，使其至少有一半的收入來自訂閱制，並且可以減少對廣告的依賴，