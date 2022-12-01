馬斯克：Neuralink有望六個月內展開人體實驗

馬斯克 (Elon Musk) 周三 (30 日) 宣布，隨著與美國食品藥物管理局 (FDA) 的討論取得進展，旗下神經科技公司 Neuralink 預期可在六個月內啟動人體實驗。

Neuralink 致力於研發腦機介面 (brain-computer interface) 產品，藉由植入腦部晶片，希望有朝一日能讓傷殘人士恢復活動能力，甚至治療帕金森氏症、阿茲海默症等腦部疾病。

馬斯克表示，與 FDA 的討論進展相當順利，足以讓公司達成在未來六個月啟動首次人體實驗的目標。在還沒取得 FDA 同意之前，Neuralink 近年只能進行動物實驗。

Neuralink 的設備可將腦部神經元活動轉化為電腦可解讀的數據，其開發腦機介面的目標，最初是讓患有神經元疾病的患者能夠透過大腦進行溝通。

除了說明腦機介面產品開發進展外，馬斯克也透露，公司正在研發可植入脊髓的裝置，這代表癱瘓人士未來可能有機會恢復活動能力，另外，該公司還擁有可植入眼睛的設備，有助於改善甚至恢復視力。

他說：「這聽起來很神奇，但我們相信脊髓嚴重受創的人也可以恢復全身機能。」

在人體實驗方面，目前已有幾家新創公司的研究成果領先 Neuralink，舉例來說，神經科技公司 Synchron 已經能夠把類似支架的小型裝置，植入澳洲和美國患者腦中，讓癱瘓或是無法說話的患者通過電腦溝通，來自荷蘭的 Onward 同樣也能幫助脊髓受傷患者恢復部分活動能力。