超級央行周市場觀望 台股失守月線改靠小型股撐場

超級央行周市場轉向觀望，台股今 (12) 日量縮價跌收在 14612.59 點，月線失守，成交量下滑至 1515.5 億元，投信認為，受美國經濟衰退升溫影響，加上年底外資即將放假，少了資金與大型股撐腰，預期指數將持續震盪，改由小型股撐場。

本周包括美國聯準會與台灣央行將接力召開利率決策會，市場普遍預期，在通膨壓力趨緩態勢下，聯準會可望放緩升息力道，本次升息 2 碼機率頗高，而我央行 15 日預料將再升半碼可能性較大。

PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，近期市場靜候國際重量級數據出爐，加上美國經濟衰退疑慮增溫、外資年底準備放長假，預料指數短期將在月線附近震盪。

廖炳焜指出，除了美國經濟明年展望不佳，台灣也面臨放緩局勢，中經院發布 11 月台灣製造業 PMI，數字回跌至 43.9%，連續 5 個月緊縮，同時下修今年台灣 GDP 年增率至 3.04%，明年成長率僅 2.72%，主要是全球經濟陷入衰退陰霾，預估明年台灣經濟將呈現「內平外冷」的狀況。

廖炳焜認為，雖然明年全球經濟仍充滿不確定因素，但看好台股已離開底部區，若要參與這波春節前的紅包行情，不妨可聚焦超跌族群、中國手機相關、光學、伺服器、生技、車用相關等；另外，太陽能、風電、儲能及相關零組件等則是長線看好產業。

安聯投信台股團隊也認為，明年市場恐持續波動，投資人可能轉向更加關注經濟前景的變化，因此基本面和由下而上的選股策略相對重要，並可看好長期趨勢如 AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等。