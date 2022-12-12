中華電資通訊業務成長 前11月每股賺4.35元坐穩獲利王

電信三雄今 (12) 日公告自結數，中華電 (2412-TW) 受惠資通訊業務成長強勁，11 月每股純益 0.36 元，再度超越台灣大 (3045-TW) 的 0.31 元、遠傳 (4904-TW)0.25 元。中華電前 11 月每股賺 4.35 元，持續坐穩獲利王寶座，贏過台灣大的 3.64 元、遠傳 2.67 元。

中華電

11 月營收 193.1 億元，月增 0.4%、年增 5.8%；EBITDA 69.2 億元，月減 2.3%、年增 3.8%；稅後純益 27.9 億元，月減 3.5%、年增 6.1%，每股純益 0.36 元。

前 11 月營收 1957.8 億元，年增 4.3%；EBITDA 794.1 億元，年增 4.3%；稅後純益 337.6 億元，年增 3.2%，每股純益 4.35 元。

中華電表示，11 月資通訊相關營收大幅增加，包括 IDC、雲端、整合專標案、智慧聯網及 5G 企業專網等營收年成長率皆達雙位數，其中又以 IDC 因大型建置案入帳帶動，表現最為強勁，年增率超過兩倍以上。

此外，11 月行動服務營收延續成長態勢，與去年同期相比增加 5.7%，5G 用戶數與整體 090 門號數亦持續增加，行動月租型 ARPU 年增 2.3%，已連續 20 個月上揚；固網寬頻在「速在必行」方案加速客戶升速，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，亦大幅衝高 Wi-Fi 裝置數與營收表現，寬頻 ARPU 年增 2.0%，自 110 年度起已連續 23 個月年成長。

台灣大

11 月營收 206.6 億元，月增 44.1%、年增 13%；單月歷史新高、首度突破 200 億元；EBITDA 29.9 億元，月增 10.3%、年增 7.5%；稅後純益 8.9 億元，月增 8.5%、年增 3.6%，每股純益 0.31 元。

累計前 11 月營收 1566.1 億元，年增 10.1%；EBITDA 314 億元，年增 3.8%；稅後純益 102.7 億元，年增 1.2%，每股純益 3.64 元。

台灣大受惠 5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動，尤其雙十一購物節買氣暢旺，電子商務營收年增成長達 20%，帶動 11 月營收首破 200 億元。另外，行動服務營收年增 2.5%，固網服務營收增長、電信服務營收也攀近三年高峰。

財務長兼發言人張家麒表示，由於 5G 滲透率攀升與 Disney+、mo 幣多、好速成双、OP 影音劇院組四大獨門方案動能持續，11 月智慧型手機月租 ARPU 連續第 18 個月年成長，約 1.5%。此外，台灣大積極布局遊戲產業，取得電競遊戲《英雄聯盟》台灣代理權，未來將有助於推升行動服務營收。

遠傳

11 月營收 79.72 億元，月減 3.6%、年減 1%；EBITDA 26.11 億元，月增 1.5%、年增 7.1%；稅後純益 8.28 億元，月增 1%、年增 26.1%，每股純益 0.25 元。

前 11 月營收 810.27 億元，年增 4.9%；EBITDA 280.92 億元，年增 9.1%；稅後純益 87.08 億元，年增 20.4%，每股純益 2.67 元。

遠傳表示，受惠 5G 用戶數持續上升、新經濟營收挹注，11 月獲利連續 11 個月雙位數成長，其中，行動服務營收年增 3.6%，總用戶數同步正成長。此外，5G 滲透率持續攀升，11 月客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年增 2.5%，也是 2021 年 3 月以來，連續 21 個月正成長、月租型 ARPU 的年成長率則達 3.1%。

遠傳持續深耕 5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力，拓展多元服務、滿足分眾需求，在資通訊業務、個人數位服務營收貢獻下，累計前 11 月新經濟營收年成長率達 20%，營收佔比達 19%。