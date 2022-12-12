〈台股盤後〉電子雙雄賣壓重重 跌92點摜破月線

台股今 (12) 日在台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 遭遇沉重賣壓下，加權指數盤中跌逾百點，終場下跌 92.84 點或 0.63%，收 14612.59 點，成交值萎縮至 1515.5 億元；同時新台幣也走貶，市場專家指出，大盤缺量能護體，加上本周有美國 Fed 及台灣央行利率決策，市場觀望，操作仍以保守爲宜。

證券分析師黃漢成指出，目前台股走勢趨震盪，大盤跌破月線支撐，同時，在類股快速輪動格局下，電子股恐承受更大賣壓，操作上應避開。

盤中以航空、製藥類股爲人氣聚集重點。華航成交量達 66515 張，居集中市場之冠，華航則下跌 0.35 元或 1.78%，收 19.3 元。

台積電下跌 6.5 元或 1.35 ，收 475 元，其他權值股包括鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 走勢不振，聯發科也下跌 17 元或 2.33%，鴻海以平盤價 102 元作收。另外，大立光 (3008-TW) 上漲 10 元或 0.46%，收 2200 元，成交量萎縮至 328 張。

ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 終場上漲 0.5 元以 150 元作收，南電 (8046-TW) 下跌 0.5 元，以 281 元作收，景碩 (3189-TW) 下跌 0.5 元以 117 元作收。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收平盤價 145 元，陽明 (2609-TW) 收盤下跌 1 元，收 61.8 元，萬海 (2615-TW) 收 69.3 元。