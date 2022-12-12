台股跌勢收斂險守14600點 三大法人均站賣方合賣80.58億元

美國聯準會本周將召開利率決策會議，台股今 (12) 日走勢震盪，台積電、聯發科領跌，大盤一度下挫逾 160 點，但金融股盤中急拉，權值股跌幅收斂，加權指數終場下跌 92.84 點，收在 14612.59 點，失守月線，三大法人均站賣方，合計賣超 80.58 億元。

台股今天成交值萎縮至 1500 多億元。觀察法人資金動向，外資轉為賣超 60 億元，交投偏淡；投信賣超 2.5 億元；自營商續站賣方，共賣超 18.05 億元，為連 9 賣。三大法人合計賣超 80.58 億元。

電子股方面，權王台積電 (2330-TW) 下挫 1.35%，收在 475 元；聯發科 (2454-TW) 賣壓沉重，最低來到 705 元，終場跌勢略收斂，以 712 元作收，跌幅 2.33%；不過，聯電、鴻海、瑞昱等電子股跌幅縮小，以平盤做收，國巨、華碩、南亞科逆勢獲資金點火，上漲 1-2%。

金控業 11 月獲利不佳，引發失望性賣壓，富邦金早盤大跳水，崩跌逾 4%，隨後在低接買盤進場下，股價急拉，收平盤 57.5 元；國泰金跌幅同步收斂，收 41 元；華南金、永豐金、中信金、第一金等逆勢翻紅，金融族群上演逆轉秀。

資金轉進生技族群，中化、中化生、生達、健亞、南光、松瑞藥、永日等 7 檔製藥股，均亮燈漲停，此外，太景 * - KY、盛弘、永信、杏輝、ABC-KY 等，漲勢都相當強勁。