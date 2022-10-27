二手船重挫25% 新船驟跌近20% 全球貨櫃船市場大調整

貨櫃船租金、二手船價格、新船行情等貨櫃船多項數據，均從年初高點大幅回落，全球貨櫃船市場正深度調整，原因是全球經濟不振，貿易前景低迷，運輸需求降溫。

中國航務周刊報導，航空與海事數據服務業者 VesselsValue 的數據顯示，超巴拿馬型貨櫃船一年期日租金，9 月底報 92,030 美元，較今年歷史高點驟降 38%。

貨櫃船整體價值下跌趨勢也十分明顯。過去兩年，貨櫃船的整體價值一直穩步上漲，但此區是在 8 月戛然而止。

以二手船價格為例，一艘五年船齡的巴拿馬型貨櫃船，價格已從 4 月的 1.18 億美元，跌至 9 月底的 8,960 萬美元，跌幅為 25%。

今年 7 月，一艘八年船齡的超巴拿馬型貨櫃船，以 7,500 萬美元價格售出。但到第 3 季末，其價值已下滑 13%，僅為 6,532 萬美元。

新船方面，超大型貨櫃船的平均價格，已從年初的 2.81 億美元，降至 9 月底的 2.64 億美元，降幅約為 6%。次巴拿馬型船的跌幅最大，已較年初大跌 17.2% 至 5,147 萬美元。

今年下半年開始，全球主要貿易航線上的貨櫃運輸量逐步放緩，目前只有亞洲市場仍顯現較強運輸需求。

上海航交所上周五表示，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為 1,778.69 點，下跌 1.94%。

遠東到美西每 FEU（40 呎標準貨櫃）重挫 3.24% 至 2,029 美元，遠東到美東每 FEU 為 5,639 美元，重摔 3.04%。

上海航交所說，上周中國出口貨櫃運輸市場行情未改善，運輸需求持續疲弱，多數遠洋航線市場運價繼續下行，但出口市場整體跌幅放緩。