通膨削弱消費力 瑞銀仍喊買達美樂：披薩廉價美味 仍是家庭首選

瑞銀分析師 Dennis Geiger 認為，華爾街擔憂大眾到餐廳用餐的需求減弱，卻誤傷了達美樂 (Domino’s) (DPZ-US) 股票。

Geiger 周二 (4 日) 將達美樂股票評級自「中立」上調至「買進」，但此舉卻與華爾街大多數分析師的觀點背道而馳。

根據 FactSet，33 位分析師中有 20 位將達美樂股票評為「續抱」，他們主張餐廳的經營環境很艱難，因為勞動力成本和其他費用的上漲、通膨削弱大眾購買力，以及疫情仍多少降低大眾外出用餐意願等風險令人擔憂。

Stifel 分析師 Chris O"Cull 上月底表示：「我們認為，在所有餐廳類別中，速食披薩類第三季恐會公布最疲弱的同店銷售業績。」

但 Geiger 引用一項調查，表明情況可能不那麼嚴峻。「我們認為，在消費承壓的環境中，達美樂具有展現高於平均水準的彈性，因為達美樂具有領先的價值定位，是非常實惠的家庭晚餐選擇。」

此外，達美樂某些商品預計漲價、設法解決送貨司機短缺，以及與第三方交付公司的潛在合作關係，這些因素可望提振股價。達美樂 2019 年宣布與機器人公司 Nuro 合作，目前正在測試自動披薩配送。

BMO Capital 分析師 Andrew Strelzik 一周多前表示，根據 BMO 調查，「對披薩類別放緩的任何擔憂似乎都言過其實。」Strelzik 還將達美樂股票評級自「續抱」調升至等同「買進」。

達美樂周二大漲 4.48%，收每股 330.61 美元，仍遠低於 Geiger 的目標價 385 美元。達美樂今年迄今股價仍下跌 42%。

達美樂下一個關注點在 10 月 13 日，屆時該公司將發布第三季同店銷售數據。Geiger 寫道，華爾街共識預期達美樂第三季同店銷售成長 1.2%，但目前股價反映市場預期結果恐低於該數據。