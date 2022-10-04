高盛：經濟走軟、失業率升 美國家庭明年可能拋售千億美元股票

高盛策略師認為，隨著經濟增長放緩和失業率上升，明年美國家庭預估將拋售價值 1000 億美元的美國股票。

以 David Kostin 為首的高盛策略師團隊表示，觀察歷史經驗，經濟增長放緩和失業率上升時，美國家庭會同時拋售股票。隨著當前的總體經濟背景將繼續發揮作用，美國家庭將在明年拋售價值 1000 億美元的股票。

高盛經濟學家預測，2023 年美國國內生產毛額 (GDP) 成長率將自今年的 1.6% 放慢至 0.9%，失業率從 3.6% 升至 4%。

高盛援引聯準會 (Fed) 數據指出，2020 年迄今，美國家庭一直是美股的最大買家，但他們對股票的需求已在今年 Q2 略微下滑。除了需求以外，股價走低也導致家庭的股票配置急劇下跌。

策略師說：「過去 12 個月的保證金餘額大幅下滑，顯示散戶今年基本上已被清洗出場，因為在升息環境下，他們所青睞的高速成長和投機股均受到打壓。」

儘管今年有許多投資人被迫削減股票部位，但整體來看，對股票的配置比重仍處在歷史高點。

美國家庭金融資產配置仍以股票為大宗，配置比重達 39%。(圖：MarketWatch)

高盛表示，相較於過去十幾年，避險基金、共同基金和家庭仍對股票高度曝險，這代表就算經濟環境持續惡化，投資人還有進一步去風險化的空間。

另一方面，高盛策略師還預估，若經濟得以實現軟著陸，企業將成為明年美股需求的最大來源。

該行預測，在經濟軟著陸的情境下，標普 500 指數將在 2023 年底達到 4000 點，但若投資人將經濟衰退納入定價，預估標普 500 會先跌至 3150 點，然後在 2023 年底前拉升至 3750 點。