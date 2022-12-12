〈台股盤前〉年底觀望氣氛濃 多空交戰價跌量縮

台股 9 日在電子股領軍下，終場上漲 152.39 點，漲幅 1.05%，收在 14705.43 點，重返月線之上，不過大盤周 K 線連 5 紅後首度翻黑，法人表示，時序進入年底，成交量能將下滑，呈現價跌量縮。

美股週五因 11 月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，加上聯準會 (Fed) 利率會議前夕，四大指數收黑，道瓊週五收跌逾 300 點，那指、標普指數下滑超過 0.7%，費半跌幅 0.86%。

市場消息方面，台積電受惠技術領先與生產規模擴大，法人估計最快明年度營收挑戰千億美元 (逾新台幣 3 兆元)，是全球純晶圓代工廠第一家跨過年營收千億美元里程碑的業者，再創新高。

電動車新紀元啟動，台廠揪團打入日本車廠供應鏈，豐田將是第一個關鍵大廠，包括 IKKA-KY(第一化成)、敏實集團 (精確)、為升、麗清等近期開始出貨，瞄準全球大市場。業界估算，市場規模每年至少千億元起跳。

鴻海集團規劃於美國俄亥俄州工廠附近籌設電池模組產線，就近供應電動車工廠生產，轉投資碩禾擔綱供應關鍵零件電池芯要角。碩禾旗下芯和能源在台灣研發報捷，已開始送樣，預計明年在大陸重慶擴產，再送往美國給鴻海，透過台、美、中大串聯，完成鴻海電動車供應鏈最後一塊拼圖。