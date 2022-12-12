〈台股盤中〉電子、金融賣壓沉重大跌逾百點 估量僅1500億元

美股上周因 11 月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，四大指數全數盡墨，加上時序進入年底，市場觀望氣氛漸濃，台股今 (12) 日早盤以小跌開出後，不敵電子、金融類股賣壓沉重，午盤前跌幅擴大至百點之上，再度失守月線支撐，預估成交量則縮至 1500 億元。

電子權值股全面倒地，台積電 (2330-TW) 跌幅超過 1%，最低下探 474.5 元，再度跌破所有短期均線，聯電 (2303-TW) 跌幅同樣接近 1%，此外，聯發科跌逾 2%，鴻海、日月光投控、面板雙虎、台塑四寶等也均被壓在盤下。

高價股表現也疲軟，股王大立光跌近 1%，最低來到 2160 元，信驊、旭隼跌幅也分別落在 2%、4%，其他包含力旺、亞德克 - KY、世芯 - KY、緯穎、譜瑞 - KY、創意等表現也弱勢，

盤面上，金融股同樣遭到賣方狙擊，其中，富邦金因 11 月大虧 160 億元、創下史上單月最慘紀錄，今日賣壓湧現，午盤前重跌超過 3%，也拖累國泰金、開發金等跌幅在 2% 上下。

生技醫療族群則逆勢抗跌，健亞午盤前率先攻上漲停價位，而原料藥族群中化生、松瑞藥大漲超過半根停板，生泰、神隆、永日、旭富等表現也不俗。

從 19 大類股觀察，除觀光類股力守盤上，漲幅達 0.45% 外，其餘族群全數走弱，成交比重部分，電子族群占比不及 6 成，達約 54%，化學生技、航運業則各占 9%、5%。