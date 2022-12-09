台股反彈站回月線 外資終止連3賣 三大法人買超50.98億元

台股今 (9) 日展開反彈，台積電、聯發科領軍電子股走揚，航運、塑化等傳產族群同步持穩，太陽能族群吸引買盤進駐，加權指數終場上漲 152.39 點，收在 14705.43 點，站回月線，三大法人合計買超 50.98 億元，外資終止連 3 賣。

台股周線終止連五漲，本周累計下挫 265.25 點。觀察法人資金動向，外資轉為買超 61.56 億元，終止連續 3 個交易日賣超；投信買超 0.46 億元；自營商賣不停，共賣超 11.05 億元，為連 8 賣。三大法人合計買超 50.98 億元。

電子族群奮起，台積電擺脫頹勢，今天股價反彈逾 2%，終場收在 481.5 元，收復 5 日線；聯發科站穩 700 元之上，股價勁揚逾 3%，收 729 元；聯電同步上漲超過 2%，以 43.5 元作收。此外，瑞昱、矽力 * - KY、鴻海、研華等電子股也在盤上表現。

傳產族群普遍走揚，其中，以航運、水泥、橡膠、食品類股較為強勢，貨櫃三雄全面上漲超過 2%，散裝航運股慧洋 - KY、裕民、新興、四維航等漲勢也相當強勁，航空雙雄也連袂走揚。此外，台泥、統一、豐泰、台塑、中鋼等產業指標股，均在盤上表現。

行政院拍板通過再生能源發展條例修正，要求新建築物屋頂設置太陽光電，在政策利多加持下，太陽能族群今天再度躍居買盤焦點，茂迪、達能及新晶投控攻上漲停板，元晶、聯合再生、碩禾、國碩、太極、安集等漲勢也相當剽悍。