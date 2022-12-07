劉德音：台積電美國兩座工廠年營收100億美元、創造1.3萬個工作

台積電 (TSM-US) 周二 (6 日) 為美國亞利桑那州 (簡稱 AZ) 鳳凰城的晶圓廠舉行上機典禮，董事長劉德音預估，加上新廠之後，在美國亞利桑那州的兩座工廠一年營收可達 100 億美元。

台積電 AZ 廠是美國史上規模數一數二大型的外國投資案，投資額已從一開始的 120 億美元提高逾 2 倍，達到 400 億美元。出席儀式的美國總統拜登周二盛讚此案「可能改變半導體界的遊戲規則。」

台積電在亞利桑那州晶圓廠的第一期工程預定 2024 年開始營運，鄰近的第二期工程則將在 2026 年前開始生產 3 奈米晶片，是目前最先進的製程。

劉德音說：「等到兩座晶圓廠都完工，我們一年將可製造超過 60 萬片晶圓，等於一年帶來 100 億美元營收。」他並補充，使用這些晶片的客戶一年銷售可進帳超過 400 億美元。

他表示，這兩座工廠將創造 1.3 萬個高薪工作，其中 4500 個來自台積電，其餘來自供應鏈廠商。

蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等台積電大客戶都表示，預期將使用在 AZ 廠生產的晶片。

在被稱為 Fab 21 的台積電第一座美國工廠附近，至少有十多輛大型起重機林立。

台積電創辦人張忠謀率領高階主管出席上機典禮，張忠謀表示，在亞利桑那州聘用的近 600 名工程師已經送至台灣受訓，他形容在美國設廠，就像自己 25 年前的夢想成真，是個很好的跡象。