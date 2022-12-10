〈美股盤後〉Fed會議前避險情緒升溫 道瓊收黑 創9月以來最糟周

美國勞工部週五 (9 日) 公布的美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，在聯準會 (Fed) 下週召開利率會議前，投資人避險情緒升溫，美元走強，美股開盤後狹幅震盪，能源股為盤面上最弱勢類股。

四大指數週五全數盡墨，道瓊週五收跌逾 300 點，那指、標普和費半指數下滑超過 0.7%，露露檸檬因財測不佳暴跌超過 10%。台積電 ADR 小跌作收，儘管此前台積電 11 月營收攀歷史新高。

美債殖利率曲線惡化之後，經濟衰退擔憂成為本週關注焦點，這帶來股市壓力。美股主指本週全數吞黑，道瓊週跌 2.8%，標普週跌 3.4%，那指週跌 4%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 12 月 13 至 14 日召開會議。在此之前，美國勞工部週五公布的 11 月生產者物價指數 (PPI) 年增與月增率分別升至 7.4% 與 0.3%，均高於市場預期的 7.2% 與 0.2%，凸顯通膨壓力仍在。

不過，核心 PPI 增速也大幅提升。12 月密西根消費信心指數有所改善，而通膨預期降至 15 個月低點，稍微地緩和市場緊張情緒。

投資人將密切關注下週二公布的 11 月份消費者物價指數 (CPI)，更全面地了解 11 月通膨情況，這將為聯準會貨幣緊縮計畫提供新的線索。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會 12 月升 3 碼的機率超過 77%，明年 6 月升息至 5% - 5.25% 以上的機率超過 55%。

彭博調查顯示，經濟學家多預估，聯準會將在 2023 全年將聯邦資金利率維持在高位，澆熄市場認為聯準會明年下半年將降息的預期。

摩根大通發布報告指出，雖然聯準會明年可能將終點利率調升至 6.5%，創下 22 年來首見，但鑑於美股在 2022 年已經歷可觀的下跌，下跌空間有限。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.48 億例，死亡數突破 665 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊一片血染，僅通訊服務逆勢收紅，能源、醫療保健和材料領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.94%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.80%；Meta (META-US) 上漲 0.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.39%。

道瓊成分股普遍疲弱。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.19%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.42%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.33%；Merck (MRK-US) 下跌 1.87%；迪士尼 (DIS-US) 漲 0.9%。

費半成分股幾乎全數下滑。NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.98%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.17%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.19%；美光 (MU-US) 跌 0.60%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.70%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.22%；AMD (AMD-US) 下跌 2.67%。

台股 ADR 多收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.34%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.50%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.14% 至每股 80.69 美元，折溢價為 2.64%，換算價 494.23 元。晶圓代工龍頭台積電週五公布 11 月合併營收飆上 2227.06 億元，受惠智慧型手機與高效運算對 5 奈米需求持續增加，外資認為，台積電 11 月營收將是短期高峰，可望帶動本季營收財測達陣，全年則有望突破財測。

蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.34% 至每股 142.16 美元。瑞典網路設備製造商愛立信公司 (Ericsson) 週五表示，已與蘋果達成一項為期多年的全球專利許可協議，結束雙方長達一年 5G 無線專利授權費用的法律糾紛。

特斯拉 (TSLA-US) 逆勢走高 3.23% 至每股 179.05 美元。路透週五援引兩名消息人士看到的內部備忘錄報導，特斯拉將在 12 月 25 日至明年 1 月 1 日期間暫停上海工廠的 Model Y 組裝。該份備忘錄中詳述特斯拉上海廠的最新生產計畫。

瑜珈和高價運動服飾大廠露露檸檬 (Lululemon) (LULU-US) 週五慘跌 12.85 至每股 326.39 美元。露露檸檬週四盤後公布第三季財報，營收和獲利均優於華爾街預期，但第三季庫存激增且第四季財測疲弱。

Netflix (NFLX-US) 走強 3.14% 至每股 320.01 美元，富國銀行認為 Netflix 影音內容明顯改善，明年業績可能超乎預期，將 Netflix 股票評級升至「增持」，目標價從先前的每股 300 美元升至每股 400 美元。

市場傳出印度航空接近簽署 737 MAX 飛機訂單，波音 (BA-US) 升 0.26% 至每股 179.54 美元。波音供應商 Spirit Aerosystems Holdings (SPR-US) 飛高 3.05% 至每股 27.72 美元。

經濟數據

美國 11 月 PPI 年增 7.4%，預期 7.2%，前值 8.1%

美國 11 月 PPI 月增 0.3%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月核心 PPI 年增 6.2%，預期 5.9%，前值 6.8%

美國 11 月核心 PPI 月增 0.4%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 12 月密大消費者信心指數報 59.1，預期 56.9，前值 56.8

美國 10 月批發庫存月增率終值報 0.5%，預期 0.8%，前值 0.8%

華爾街分析

最新 PPI 數據強於預期，投資機構 Homrich Berg 投資長 Stephanie Lang 說：「投資人一直希望聯準會能改變激進的緊縮立場，但數據一直未能支持。」

Lang 預期：「大家確實需要看到通膨降至接近聯邦資金利率的水平，聯準會才會暫停升息，而這些數據之間仍有相當大的差距。聯準會對抗通膨方面仍有一些工作要做，才能真正地轉向。」

Strategas Research 首席經濟學家 Don Rissmiller 表示，最重要的是聯準會已接受可能冒著衰退的風險來長期抑制通膨，而且這項工作還沒有完成。雖然下週升息幅度可能會放緩至 2 碼，但他仍預料 2023 年政策保持緊縮。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主