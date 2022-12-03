〈貴金屬盤後〉非農數據沖淡Fed緩升息可能性 金價本周仍漲逾3%

黃金期貨周五 (2 日) 下跌，主因美國 11 月非農就業強力成長，升高聯準會 (Fed) 繼續升息可能性，並刺激美源和美債殖利率再度攀升，打壓貴金屬。但拜周四的大漲之賜，黃金本周仍累計漲逾 3%。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 5.60 美元或 0.3%，報每盎司 1809.60 美元。

黃金期貨本周累計上漲 3.2%。

美國勞工部周五公布，11 月非農就業人口新增 26.3 萬人，增幅超越市場預期 20 萬的和 10 月經修正後的 28.4 萬。11 月每小時薪資勁揚 0.6% 、年增 5.1%。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，這份強勁的報告代表通膨可能仍高，每小時工資相當火熱。「綜合來說，市場認為這對 Fed 來說是過於強勁的經濟數據，可能不會對激進的緊縮退讓太多。」

Fed 主席鮑爾周三表示最快 12 月可能放緩升息步調，這番意外鴿派的談話曾帶動黃金大漲逾 3%，為兩年來最大單日漲幅，金價則突破 1800 美元整數關卡，是 8 月 12 日以來首見。

直到周五非農報告出爐，市場期待緩升息的樂觀氣氛才淡化，美元和美債殖利率雙雙回升，ICE 美元指數 (DXY) 一度漲至 105.585，10 年期美債殖利率升至 3.5417%。

較高的殖利率會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本，而美元升值則使海外買家必須以較高的成本，買進美元計價的黃金。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，鮑爾這個禮拜搶走的非農的一些光芒，但非農報告最終證實，美國經濟數據從來不缺驚奇，也證明只要 Fed 想激進升息就可以這麼做，因為就業市場仍然很強。

Aslam 說，非農雖然是金價周五下跌的主因，但跌得很戲劇化，因此金價能否復甦還有待觀察。

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