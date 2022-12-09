通用汽車俄亥俄州電池廠投票通過組織工會加入UAW

美國汽車工會 (UAW) 周五 (9 日) 表示，俄亥俄州東北部一家通用汽車 (GM-US) 合資電池廠的工人以壓倒多數投票贊成加入 UAW。

這項投票受到密切關注，因為這類電池廠被認為對於汽車製造商從傳統內燃機汽車向全電動車和卡車過渡至關重要。通用汽車和其他汽車製造商正在美國建設價值數十億美元的工廠。

UAW 說，大約 98% 的選票支持工會。計票結果為 710 票支持 UAW 代表；16 票反對；1 張廢票。負責監督選舉的國家勞資關係委員會 (NLRB) 沒有回應。

在全國勞工運動和拜登政府支持工會言論的鼓舞下，勞工和產業專家普遍預計通用汽車和 LG Energy Solution 的合資企業 Ultium Cells LLC 俄亥俄州沃倫廠的工人投票支持 UAW 的代表。

雖然通用汽車 CEO 巴拉 (Mary Barra) 表態支持員工加入工會的權利，但 Ultium 拒絕經由稱為「卡片檢查」的快速組織程序承認工會，隨後進行組織投票。

Ultium 在周五發表聲明表示，尊重「我們俄亥俄州員工支持 UAW 代表的決定。我們期待與 UAW 建立積極的工作關係。」

根據 NLRB 的規定，雙方有 5 個工作日時間提交異議以質疑結果。

巴拉周四 (8 日) 表示，如果俄亥俄廠投票贊成組織，她希望「盡快」與工會達成協議。

通用汽車周五也發布聲明表示，它希望「Ultium Cells 和 UAW 能夠成功建立具有競爭力和彈性的勞資協議，以幫助確保 Ultium Cells 業務在未來取得成功。」