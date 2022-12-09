美國銀行：投資人退出股票和現金部位 資金流動小而無趣

美國銀行：投資人退出股票和現金部位。（圖：AFP）Tag股票型基金現金黃金美國銀行全球研究部周五 (9 日) 表示，投資人在截至周三 (7 日) 的一周內賣出股票並買入黃金，從股票基金中撤出 57 億美元，這是「小而無趣的資金流動」的一周，因為市場對 Fed 升息周期即將結束的看法。 截至周三的一周，股票和現金流出 57 億美元，而債券流出 1 億英鎊，黃金流入 6500 萬美元。 美國銀行分析師預計 Fed 將在 2023 年 3 月結束升息，但這是否是買入或賣出的信號，取決於當時環境是通膨還是逆通膨。 分析師表示，若是通貨膨脹，「在最後一次升息時賣出」；若是通貨緊縮，「在最後一次升息時買入」。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+23.17%$12,317原投組報酬率+17.43%$11,743投組標的成分40%宜特328920%虹堡525820%健喬411410%晶睿345410%貝萊德中國基金 D2 美元延伸閱讀基金經理人估Fed升息周期快觸頂 美元空頭部位大增調查：超過9成基金經理人 估美國經濟將陷停滯性通膨方舟Wood繼續抄底灰度基金信託GBTC 看好比特幣走出低谷高盛：微軟取代亞馬遜成對沖基金最愛持股相關貼文