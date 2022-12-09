美國銀行：投資人退出股票和現金部位 資金流動小而無趣

美國銀行全球研究部周五 (9 日) 表示，投資人在截至周三 (7 日) 的一周內賣出股票並買入黃金，從股票基金中撤出 57 億美元，這是「小而無趣的資金流動」的一周，因為市場對 Fed 升息周期即將結束的看法。

截至周三的一周，股票和現金流出 57 億美元，而債券流出 1 億英鎊，黃金流入 6500 萬美元。

美國銀行分析師預計 Fed 將在 2023 年 3 月結束升息，但這是否是買入或賣出的信號，取決於當時環境是通膨還是逆通膨。

分析師表示，若是通貨膨脹，「在最後一次升息時賣出」；若是通貨緊縮，「在最後一次升息時買入」。