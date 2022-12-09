美股聖誕行情將至 分析師：其中深具含意

如果以史為鑑，股票投資人通常會在假期收到禮物。

美股往往在年底大漲，為投資人帶來更高的回報。 這種被稱為「聖誕行情」的趨勢涵蓋曆年的最後 5 個交易日和新年的前 2 個交易日。

根據 FactSet 的數據，在過去 20 年中，標普 500 指數在這 7 個交易日內平均每年上漲 0.7%。FactSet 發現，在過去 20 年中的 15 年裡，標普 500 指數在這 7 天內呈上漲趨勢，占比達 75%。

把時間拉得更久一點，這種趨勢也依然存在。

根據 Ritholtz Wealth Management 執行合夥人巴特尼克 (Michael Batnick) 的分析，自 1950 年以來，在特定的這 7 天交易期中，標普 500 指數平均每年上漲 1.3%，其中 79% 時間走升。

相較之下，標普 500 指數在自 1950 年以來的所有其他 7 天交易期間的回報率僅有 0.24%，巴特尼克說。 在此期間，股票有 58% 的時間上揚。

他針對回報率和上升比率的差異時說，「其中大有玄機。」

12 月往往是一年中美股表現最強勁的月份之一。根據 Morningstar Direct 的數據，自 1926 年以來，只有 7 月和 4 月的回報率超過 12 月的平均水平，分別約為 1.9% 和 1.7% 和 1.6%。

目前並不完全清楚為什麼美股總是會在 12 月和 1 月上漲。可能的原因包括對來年的樂觀情緒、假日消費、交易員休假去和機構平倉，甚至只因符合假日氣氛。

紐奧良摩根大通私人銀行全球投資專家杜弗倫 (Terry DuFrene) 表示：「每當想到聖誕行情，一切都與預期或展望有關。」「因為現在你有機會一切重新開始。」

Yardeni Research 總裁亞德尼 (Ed Yardeni) 表示，在期中選舉年期間，聖誕行情「特別可預測且強勁」，這通常會為股市提供順風，而且通常與哪個政黨控制眾議院或參議院無關。

他說，「無論如何，期中選舉都有非常樂觀的趨勢，聖誕行情的漲勢將持續到接下來的 3 個月、6 個月、12 個月。」

由於立法僵局帶來的相對可預測性，市場通常對分裂的政府做出積極反應。在今年的期中選舉中，共和黨控制了眾議院，民主黨繼續控制參議院。

無論聖誕行情反彈的原因是什麼，投資人都可以善加利用。

標普 500 指數在 2022 年來下跌約 17%。債券通常是股市下跌時的定海神針，但也一直處於低迷狀態； 作為美國債券指標的彭博美國綜合債券指數在 2022 年下跌了 11%。