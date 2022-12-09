小摩：Fed可能在明年將利率上調至6.5% 創22年來首見

摩根大通 (小摩) 在給客戶的一份報告中表示，美聯準會 (Fed) 有可能將利率上調至 6.5%，創下 22 年來首見。不過。有鑑於美股在 2022 年已經經歷可觀的下跌，下跌空間有限。

小摩預估，Fed 有 28% 的機率將利率上調到 6.5%。目前市場普遍預期 Fed 會將利率上調至 5% 左右，而利率上一次觸及 6.5% 是在 2000 年，當時在網路泡沫期間，股市遭受重創。

小摩在報告中指出，Fed 可能將在 2023 年中期，將利率上調至 5%，然後保持利率不變。但是由於美國家庭手上現金充足、消費者支出持穩以及企業獲利佳，經濟放緩的程度可能仍不足以使通膨降至 Fed 的目標。

因此，Fed 恐怕將不得不恢復緊縮政策，在下半年再度將利率升至 6.5%，並導致全球經濟陷入深度衰退。小摩指出，這種「世界末日」情景將會以 Fed 在 2024 年實施大規模寬鬆政策告終。

不過，該行也表示，標準普爾 500 指數今年已經下跌了約 18%，應該有助於緩衝利率進一步意外上升而受到的影響。

「在我們看來，雖然上述情景確實不利於包括股票、債券和信貸在內的多數資產類別，但最終跌勢預期不會如世界末日般嚴重，主要原因是債券、股票的需求在 2022 年都已經下降了很多，以至於 2023 年較難再出現類似的大跌幅度。」報告中說道。