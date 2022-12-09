中經院悲觀看明年GDP僅估2.72% 經濟將陷「內平外冷」

中華經濟研究院今 (9) 日發布我國經濟成長最新預測，將今年經濟成長率 (GDP) 下修 0.24 個百分點至 3.04%，仍可望連續 4 年「保 3」，不過，估明年 GDP 為 2.72%，不僅低於主計總處 11 月預測值 2.75%，也是目前國內智庫最低的預測，看成長模式呈現「內平外冷」，其中，由國內需求貢獻成長 2.69 個百分點。

中經院院長張傳章表示，預估明年我國 GDP 2.72%，持續今年的下行趨勢，主要是因全球 GDP 預估將低於 2.0%，低成長造成國際貿易成長衰退，因此，明年國外淨需求恐因國際商品貿易成長走緩，貢獻 GDP 僅約 0.03 個百分點。

而明年各季 GDP 成長走勢，可望呈逐季走增情勢，分別為 1.58%、2.59%、2.75% 和 3.88%。

中經院進一步說明，預估明年國內需求和國外淨需求貢獻各為 2.69、0.03 個百分點，其中，國內需求由消費投資為主力支撐，估民間消費受惠後疫時期持續解禁、開放，年增率 4.26%，貢獻 1.97 個百分點。

而投資方面，固定資本形成和民間投資於明年年增率分別為 2.60%、2.02%，較今年 6.89%、7.01% 明顯走緩，主因景氣趨緩、前景不明加上升息等因素，使廠商投資意願降低，不過，在節能、綠能和都更等需求下，投資仍可望維持正成長。

物價方面，中經院估，明年消費者物價指數 (CPI) 年增率約 1.97%，略低於 2.0%，也較今年的預估值 2.94% 下滑 0.97 個百分點，反映全球經濟趨緩，對各類物資需求疲軟，且比較基期偏高所致。

對於匯率，中經院認為，短期內美元匯價雖將維持高檔，但下半年或因升息暫緩而有反轉，預估全年新台幣兌美元匯率平均匯價約 31.09 元，較今年約貶值 1.27 元，貶幅 4.26%。

而明年我國失業率估為 3.72%，較今年略增 0.04 個百分點，此考量全球經濟下行，國內勞動市場供需情勢變化。