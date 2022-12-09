〈台股盤前〉大盤摜破月線後 今天聚焦這個政策利多族群

台北股市 8 日在大型權值股走勢不振影響之下，大盤摜破月線的 14624 點，終場下跌 76.97 點或 0.53%，指數以 14553.04 點作收並摜破月線，較值得市場擔心的是台股自 11 月 7 日反彈以來大盤首度跌破月線，這也是昨日集中市場成交值萎縮到 1838.51 億元的主因。

另一影響投資人此刻介入台股意願的因素是，外資在台股 3 日賣超，在 2022 年歲末，外資經理人或將返國度假，可能出現一波調節持股力道，也是重大影響台股表現的因素，不過，執政黨在此刻在政策上釋出對於再生能源的政策利多，可能引爆百億元新商機，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天盤中的焦點在於風電及太陽能族群。

同時，在美股數據上，關鍵通膨數據公布前，投資人歡呼中國防疫大鬆綁，以及美國就業市場降溫跡象，美股 8 日開高後震盪收紅，科技股強勢反彈，擺脫 10 年期美債殖利率攀升影響。

今晨美股四大指數表現如下：美股道瓊指數上漲 183.56 點，或 0.55%，收 33,781.48 點。那斯達克指數上漲 123.45 點，或 1.13%，收 11,082 點。標普 500 指數上漲 29.59 點，或 0.75%，收 3,963.51 點。費城半導體指數上漲 71.5 點，或 2.67%，收 2,744.7 點。

簡伯儀指出，台股大盤指數跌破月線，多頭暫居下風，觀察台股目前以 3 天內能否重新站上爲要點。

在市場重要訊息部分，行政院昨日通過經濟部擬具的《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，爭取在立院本會期列為優先法案。業界估計將引爆百億元太陽能內需新商機，元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW) 等個股的大進補。