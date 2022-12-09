〈國際建築展〉談再生能源草案 友達籲起算日維持「同意備案」為佳

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (9) 日攜手關係企業明基材 (8215-TW) 揮軍台北國際建築暨建材展，談及明年度再生能源草案，友達能源事業總部副總經理林恬宇回應，不對躉購費率評論，但呼籲躉購費率寬限期起算始點，應維持原「同意備案」為佳。

經濟部能源局 11 月 28 日預告「中華民國 112 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，對比今年度躉購費率相比，太陽光電微降約 1-3%，其餘能源則穩平或微幅上漲。

在預告草案中，經濟部能源局說，為反映太陽光電共同升壓站分期併網的特性，加上考量電業商業營運模式等因素，擬調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率寬限期起算始點為取得「籌設許可」之日，以達設置案場加速推動之效。

林恬宇說，過去幾年有三大因素影響躉購費率 (FIT)，首先是通膨導致能源價格、工資上漲，第二則是匯率讓進口材料成本大增，最後則是利率上揚使產業融資成本大增，他認為明年再生能源草案應是參考行業成本估算，因此不做任何評論。

不過回顧過去幾年，各大案場受疫情等非預期因素多有遞延，林恬宇坦言，遞延程度遠超乎想像，對此，他認為，草案中擬調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率寬限期起算始點為取得「籌設許可」之日的部分，應維持原先版本，即「同意備案」。

根據經濟部能源局最新公布草案顯示，明年太陽光電躉購費率仍採一年二期，按各分類容量級距區分費率，平均微降 1-3%，第一期上限費率為每度 5.8368 元、平均費率為每度 4.4045 元、第二期上限費率為 5.7340 元、平均費率則為每度 4.3250 元，能源局也預計本月再召開「112 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」會議。