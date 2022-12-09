盤中速報 - 國喬(1312)急拉2.09%報19.6元，成交2,544張

國喬(1312-TW)近5分K漲速2.09%，09日09:13報19.6元，成交2,544張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

國喬(1312-TW)近5日股價下跌8.94%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌4.85%。台灣加權指數下跌3.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,383 張
  • 外資買賣超：-3,605 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：-1,781 張
  • 融資增減：+652 張
  • 融券增減：-290 張

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