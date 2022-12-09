大環境挑戰多！大摩看空2023信貸產業 下修Block、Affirm股票目標價

摩根士丹利分析師周四 (8 日) 在支付和處理股報告中，調降對 Block Inc (SQ-US) 和 Affirm (AFRM-US) 的預期。

Block 的目標股價從每股 67 美元小幅下調至 66 美元，而 Affirm 的目標股價從 52 美元下調至 46 美元。

分析師表示，他們調降這些公司的預估以反映信貸預測疲軟，以及低端消費者面臨更具挑戰性的環境。

根據摩根士丹利消費者金融團隊 2023 年的展望報告，分析師對信貸風險的看法越來越負面，因為通膨居高不下、失業率上升以及剩餘儲蓄減少，消費者現金流恐進一步緊縮。

報告中說：「通膨上升恐影響較低收入的消費者，尤其是那些將收入花費在食物、房租和能源費上，這會進一步吞噬剩餘儲蓄，對於最底層 1/5 人群來說，其剩餘儲蓄已經低於新冠疫情爆發前的水準。」

「有鑑於宏觀背景疲弱，摩根士丹利消費金融團隊預測，貸款 DQ 和淨沖銷將在未來幾季加速。」

針對 Affirm，摩根士丹利預估消費者信貸惡化將導致 Affirm 的準備金成本上升，從而導致交易利潤在商品成交金額的占比下降。

針對 Block，分析師預測 Cash App 和 Afterpay 都會受到適度影響。

他們寫道：「Cash App 主要風險來自其核心消費群為低收入者，這會令該平台流入的資金承壓。Afterpay (佔總毛利組合的 10%) 的利潤和營收都會受到衝擊，前者因準備金增加，後者因信貸緊縮。」