〈財報〉客戶清庫存 IC設計大廠邁威爾獲利、財測不如預期

美國 IC 設計商邁威爾 (Marvell) 周四 (1 日) 盤後公布的第 3 季獲利和本季 (第 4 季) 展望雙雙不如市場預期，盤後股價一度跌逾 %。該公司表示，客戶清庫存是業績和展望遜色的主因，公司正在積極因應產業需求變化。

F2023 Q4(1 月為止) 財測關鍵數字 vs FactSet 訪調分析師預測：

調整後 EPS：46-51 美分 vs 62 美分

營收：14 億美元 vs 16 億美元

non-GAAP 毛利率：接近 64%

F2023 Q3(10/29 止) 關鍵財報數字 vs FactSet 訪調分析師預測

調整後 EPS：57 美分 vs 59 美分

營收：年增 27% 至 15.38 億美元 vs 15.54 億美元

在 2023 會計年度第 3 季 (10 月 29 日止) 當中，邁威爾淨利 1330 萬美元，較去年同期轉虧為盈，在雲端、5G 和車用等產品帶動下，營收年增 27% 至 15.38 億美元，創公司單季新高，但仍低於市場預測。

邁威爾執行長 Matt Murphy 說：「庫存減少——尤其是儲存客戶的庫存需求降低，影響了我們近期業績和財測，我們正和他們密切合作，以有序的方式因應他們的需求變化，為重返成長鋪路。」

財報公布後，邁威爾 (MRVL-US) 周四盤後股價一度重挫逾 8%，最終下跌 7.27% 至每股 42.10 美元。

在半導體類股賣壓下，邁威爾今年來至周四收盤共下跌 48%。

Murphy 在聲明中說，公司的 IC 設計業務仍強，新的雲端優化產品也開始加速發展，我們仍有能力度過當前大環境挑戰，也對長期成長驅動力深具信心。