〈美股盤後〉等待關鍵通膨數據 標普連五黑止步

關鍵通膨數據公布前，投資人歡呼中國防疫大鬆綁，以及美國就業市場降溫跡象，逢低買盤介入下，美股週四 (8 日) 開高後震盪收紅，科技股強勢反彈，擺脫 10 年期美債殖利率攀升影響。

道瓊週四收紅超過 183 點。標普漲逾 0.75%，費半勁揚逾 2.6%，結束過去連續 5 個交易日收黑局勢。那指升超 1.1%，終止連跌 4 天的頹勢。

數據方面，美國勞工部週四公布上週經調整後初領失業金人數報 22.5 萬人，低於市場預期，但美國上週續領失業金人數報 160.8 萬人，升至 2 月初來新高，高於預期，顯示逐漸降溫的勞動力市場中，失業民眾更難找到新工作。

投資人正靜待週五公布的美國 11 月份生產者價格指數 (PPI)，該數據是聯準會在 12 月 13 至 14 日政策會議之前將看到的最後數據之一。

政經方面，美國聯邦眾議院週四以 350 票贊成、80 票反對的票數通過 2023 財政年度國防授權法案 (NDAA)，除了額外增加 8 億美元對烏克蘭的援助，還計劃未來 5 年內提供台灣 100 億美元軍事援助，該法案預計下週在參議院投票表決。

經濟衰退隱憂持續存在，根據研究公司 DataTrek 創辦人 Nicholas Colas 發布的報告，紐約聯儲衡量經濟衰退可能性的模型暗示，明年美國經濟幾乎有 100% 的機率會因聯準會升息而陷入衰退。花旗執行長 Jane Fraser 認為，世界各國正陷入衰退，而美國經濟可能會在明年下半年步其後塵。

美國財政部長葉倫週四表示，美國可以避免經濟衰退，因為沒有薪資與物價螺旋上升、租金價格也已見頂回落，同時供應鏈瓶頸開始緩解。

中國鬆綁防疫，包括不再對跨地區流動人員查健康碼、無症狀感染者與輕型病例可採居家隔離。《華爾街日報》週四引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 供應商富士康 (2317-TW) 創始人郭台銘一個多月前一封關鍵信，在協助說服中國政府放鬆疫情管制方面扮演重要角色。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.47 億例，死亡數突破 664 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 9 大板塊收紅，資訊科技、非必需消費品領漲，通訊服務和能源板塊淪陷。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 表現不佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.30%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.24%；Meta (META-US) 上漲 1.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.14%。

道瓊成分股漲跌互見。Nike (NKE-US) 上漲 2.8%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.68%；波音 (BA-US) 上漲 1.46%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.23%；高盛 (GS-US) 下跌 0.51%。

費半成分股集體收紅。NVIDIA (NVDA-US) 飆高 6.51%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.36%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.50%；美光 (MU-US) 上漲 2.56%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.99%；AMD (AMD-US) 漲 0.47%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.69%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.34% 至每股 173.44 美元。《彭博》週四援引知情人士消息報導，特斯拉最快將於下週一縮短上海廠的生產班次，並且推遲一些新員工報到時間。Piper Sandler 分析師指出，中國 11 月份的汽車銷量暗示年度汽車銷量放緩，這解釋先前特斯拉​​減產的傳聞。

特斯拉傳最快下週一縮短上海廠的生產班次 (圖片：AFP)

亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 2.14% 至每股 90.35 美元。亞馬遜推出類似 Tik Tok 的購物功能「Inspire」，盼能透過網紅影響力吸引其粉絲購物開拓新客源。新功能將於 12 月先向美國部分用戶推出，並在未來幾個月在全美推廣。

遊戲巨頭動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 跌 1.54%，微軟 (MSFT-US) 走升 1.24%。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 週四對微軟提起反壟斷訴訟，計劃阻止微軟收購動視暴雪，有意打造元宇宙遊戲航母的微軟料將挺身一戰。

博通週四公布強勁的財報和財測，雙雙優於分析師預期。博通 (AVGO-US) 收紅 2.43%，盤後其股價升超過 3%。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 23 萬人，預期 23 萬人，修正後前值 22.6 萬人

美國上週續領失業金人數報 167.1 萬人，預期 160 萬人，修正後前值 160.9 萬人

華爾街分析

高盛全球股票策略師 Peter Oppenheimer 認為：「投資人對通膨見頂的樂觀情緒誤導，因為 2023 年能源成本可能飆升，進而造成價格高漲和利率居高不下。」

摩根士丹利模型投資組合構建部門主管 Mike Loewengart 表示：「未來幾天，投資人要消化很多東西，因為聯準會做出決定之前，投資人會更清楚地了解通膨情況。市場基本上預計升息將從下週開始放緩，但這個調整是否足以引導經濟實現軟著陸仍是個問題。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主