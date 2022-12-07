龔明鑫以董事身分出席台積電美國廠典禮 重申去台化議題不存在

國發會主委暨行政院國發基金召集人龔明鑫 6 日以董事身份，出席台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國亞利桑那州鳳凰城進機儀式 (First tool-in ceremony)，他表示，台積電赴美設廠可望對美國扭轉產業外移有所貢獻，並再度強調「去台化」議題不存在，台積電最先進製造仍在台灣。

龔明鑫以台積電最大單一股東國發基金的法人董事身份出席典禮，龔明鑫表示，台積電到美國投資，確實對美國幫助很大，除幫助當地就業，也扭轉美國製造業外移、工作機會流失的趨勢，同時讓美國更能領導世界經濟，台灣與台積電與有榮焉。

龔明鑫指出，美國在 IC 設計領域是全球最強、台灣則是生產製造強國，兩強合作可望創造最好的供應鏈，同時在互信互賴的供應鏈基礎上，期盼未來還有更多合作空間。

針對半導體產業鏈去台化議題，龔明鑫再度重申，台積電美國廠目前已宣布的 5 奈米 (含新宣布的 4 奈米製程) 每月產能約 2 萬片，加上新宣布未來 3 奈米廠每月約 2.5 萬片，合計到 2026 年一年約可生產 60 萬片，但台積電目前年產能 (以 12 吋晶圓為單位計算) 約 1356 萬片，換算僅占 4%。

龔明鑫進一步指出，預期到 2026 年台積電產能又將較目前大舉提高，因此美國廠產能占比又會更降低，直言完全沒有去台化問題，同時他也以法人股東董事身份澄清，台積電一定會把最新技術和製程都留在台灣，且台灣廠也將會是全世界最賺錢的，「去台化」議題完全不存在。