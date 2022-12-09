美股重點新聞摘要2022年12月09日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：好市多 (COST)、博通 (AVGO)、Lululemon(LULU)

中國 11 月 PPI、CPI

美國 11 月核心 PPI、12 月密大消費者信心指數

美 FTC 提反壟斷訴訟 封殺微軟收購動視暴雪

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 週四 (8 日) 表決通過，將對微軟提起反壟斷訴訟，阻止微軟 (Microsoft) 收購遊戲巨頭動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US)，微軟此前並未與 FTC 就此收購案進行談判，已計劃挺身迎此法律戰。閱讀全文...

好市多 Q1 遜預期、電商銷售下滑 宣布今年全球展店 24 家

美國會員制量販業者好市多 (Costco) 上季財報不如分析師預期，反映高通膨迫使消費者縮減支出，並導致營運成本躍增的衝擊，周四 (8 日) 盤後股價一度挫跌逾 1%。閱讀全文...

博通本季財測優 宣布現金股利調高 12% 盤後漲逾 3%

網通晶片大廠博通 (Broadcom) 周四 (8 日) 收盤公布上季財報，除了軟體銷售收入略為遜色之外，獲利與本季財測均優於市場預期，並宣布調升現金股利，激勵盤後股價漲逾 3%。閱讀全文...

Lululemon Q3 庫存激增 Q4 財測疲弱但上修全年展望 盤後仍挫逾 7%

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周四 (8 日) 盤後公布第 3 季財報，營收和獲利均優於華爾街預期，但第 3 季庫存激增且第 4 季財測疲弱，引起盤後跌逾 7%。閱讀全文...