鉅亨美股雷達：美將公布失業金數據 蘋果公布3項新功能

鉅亨美股雷達：美將公布失業金數據 蘋果公布3項新功能(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：美將公布失業金數據 蘋果公布3項新功能(圖片：AFP)
美股重要看點：

美今日將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.447%。美股期貨週四 (8 日) 上升，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨漲 0.09%，那斯達克 100 期貨漲 0.15%。

投資人持續評估 Fed 政策鋒線，並等待將於周五 (9 日) 發布的關鍵通膨數據。Fed 在整個 2022 年一直在與持續高通膨作鬥爭，年內總共升息 375 個基點，包括連續 4 次升息 75 個基點。許多投資人擔心這種步伐會使美國經濟陷入衰退。

據研究公司 DataTrek 創辦人 Nicholas Colas 發布的報告，紐約聯邦儲備銀行衡量經濟衰退可能性的模型，顯示，美國經濟衰退的可能性為 38%。不過，Colas 指出，該模型在過去 60 年記錄中，若是可能性超過 30%，11 次中有 9 次都準確預測到經濟衰退。因此，從過去的歷史來看，衰退的可能性「接近 100%」。

Colas 也指出，在下週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布最新利率決議後，鮑爾幾乎肯定會回答有關經濟衰退可能性的問題，他很有可能將引用紐約 Fed 的模型聲稱機率只有 38%。但是，Colas 說，根據歷史，真正的答案是接近 100%。

花旗集團執行長 Jane Fraser 表示，目前全球經濟正處在衰退週期，美國經濟正在下行，預計會在明年下半年陷入衰退，而歐洲則已經陷入衰退，可能需時數年才能復甦。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 也說道，在新冠肺炎疫情有所消退後，美國消費者支出強勁的成長趨勢已經開始放緩，預期美國經濟明年將陷入衰退。

美股前一交易日漲跌：
今日重要總經數據：
  • 美國上週初領失業金人數 (萬人)
  • 美國上週續領失業金人數 (萬人)
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果周三（7 日）公布 3 項提高用戶數據安全的新功能，其中包括加密 iMessage 對話防止第三方介入、透過實體密鑰驗證登入設備以及加密 iCloud 備份、照片與資料。

這三項新功能分別為「iMessage 聯絡人密鑰驗證」(iMessage Contact Key Verification)、「Apple ID 安全密鑰」(Security Keys for Apple ID) 和「iCloud 進階數據保護」(Advanced Data Protection for iCloud)。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. Carvana (CVNA-US)

線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 周三 (7 日) 暴跌超過 40%，創下該公司上市以來股價最大單日跌幅。此前該公司 10 大債權人簽署一項協議，在與該公司的重組談判中形成統一戰線。

該協議包括 Apollo 全球管理公司和太平洋投資管理公司 (PIMCO) 等債權人，他們持有 Carvana 約 40 億美元的無擔保債務，約佔未償債務總額的 70%。該協議將至少持續三個月。

CVNA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
CVNA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉 (TSLA-US) 近期接連在中國和美國市場祭出降價和促銷優惠，Bernstein 分析師警告，這意味著特斯拉可能存在需求問題，且情況恐持續到明年，進而擠壓公司利潤。

身為華爾街少數的特斯拉空頭，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為特斯拉似乎正面臨需求問題。他說，電動車競爭加劇、昂貴且缺乏廣度的產品陣容和全球經濟疲軟是主要原因。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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