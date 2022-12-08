鉅亨美股雷達：美將公布失業金數據 蘋果公布3項新功能

美股重要看點：

美今日將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.447%。美股期貨週四 (8 日) 上升，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨漲 0.09%，那斯達克 100 期貨漲 0.15%。

投資人持續評估 Fed 政策鋒線，並等待將於周五 (9 日) 發布的關鍵通膨數據。Fed 在整個 2022 年一直在與持續高通膨作鬥爭，年內總共升息 375 個基點，包括連續 4 次升息 75 個基點。許多投資人擔心這種步伐會使美國經濟陷入衰退。

據研究公司 DataTrek 創辦人 Nicholas Colas 發布的報告，紐約聯邦儲備銀行衡量經濟衰退可能性的模型，顯示，美國經濟衰退的可能性為 38%。不過，Colas 指出，該模型在過去 60 年記錄中，若是可能性超過 30%，11 次中有 9 次都準確預測到經濟衰退。因此，從過去的歷史來看，衰退的可能性「接近 100%」。

Colas 也指出，在下週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布最新利率決議後，鮑爾幾乎肯定會回答有關經濟衰退可能性的問題，他很有可能將引用紐約 Fed 的模型聲稱機率只有 38%。但是，Colas 說，根據歷史，真正的答案是接近 100%。

花旗集團執行長 Jane Fraser 表示，目前全球經濟正處在衰退週期，美國經濟正在下行，預計會在明年下半年陷入衰退，而歐洲則已經陷入衰退，可能需時數年才能復甦。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 也說道，在新冠肺炎疫情有所消退後，美國消費者支出強勁的成長趨勢已經開始放緩，預期美國經濟明年將陷入衰退。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)

美國上週續領失業金人數 (萬人)

重要個股動態：

蘋果周三（7 日）公布 3 項提高用戶數據安全的新功能，其中包括加密 iMessage 對話防止第三方介入、透過實體密鑰驗證登入設備以及加密 iCloud 備份、照片與資料。

這三項新功能分別為「iMessage 聯絡人密鑰驗證」(iMessage Contact Key Verification)、「Apple ID 安全密鑰」(Security Keys for Apple ID) 和「iCloud 進階數據保護」(Advanced Data Protection for iCloud)。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 周三 (7 日) 暴跌超過 40%，創下該公司上市以來股價最大單日跌幅。此前該公司 10 大債權人簽署一項協議，在與該公司的重組談判中形成統一戰線。

該協議包括 Apollo 全球管理公司和太平洋投資管理公司 (PIMCO) 等債權人，他們持有 Carvana 約 40 億美元的無擔保債務，約佔未償債務總額的 70%。該協議將至少持續三個月。

CVNA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 近期接連在中國和美國市場祭出降價和促銷優惠，Bernstein 分析師警告，這意味著特斯拉可能存在需求問題，且情況恐持續到明年，進而擠壓公司利潤。

身為華爾街少數的特斯拉空頭，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為特斯拉似乎正面臨需求問題。他說，電動車競爭加劇、昂貴且缺乏廣度的產品陣容和全球經濟疲軟是主要原因。