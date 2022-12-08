花旗、美銀預期 美國經濟將在明年下半年陷入衰退

花旗集團執行長 Jane Fraser 表示，目前全球經濟正處在衰退週期，可能將在明年下半年步入衰退，歐洲則是已陷入衰退。

在通膨續升，以及數十年來最鷹派的聯準會 (Fed) 政策下，市場對明年經濟衰退的擔憂日增。Fraser 指出，美國經濟正在下行，預計會在明年下半年陷入衰退，而歐洲則已經陷入衰退，可能需時數年才能復甦。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 也說道，在新冠肺炎疫情有所消退後，美國消費者支出強勁的成長趨勢已經開始放緩，預期美國經濟明年將陷入衰退。

Moynihan 指出，從美銀的信用卡刷卡量數據來看，疫情減退之後，消費者支出呈現兩位數漲幅的情況，已經在最近幾週放緩，11 月份的增幅下跌至 5%。

高盛集團執行長蘇德巍 (David Solomon) 也在近日表示，美國經濟明年可能步入衰退。「你必須假設未來的日子會很坎坷，必須在財務資源、組織規等方面不得不更為謹慎，在某些領域開始削減成本。」

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也說，雖然消費者和公司目前狀況良好，但這種情況可能不會持續太久。美國消費者從新冠疫情刺激計畫中獲得 1.5 兆美元的額外儲蓄，支出比 2021 年增加 10%，然而通膨正在侵蝕這一切，這筆額外儲蓄可能在明年年中的某個時候耗盡。

戴蒙還提到自己對利率的看法，他認為 Fed 將把利率升至 5%，可能不足以抑制通膨外，還會加劇借款人的壓力。