習近平在沙媒發表署名文章 建構新時代中阿命運共同體

中國國家主席習近平在進行沙烏地阿拉伯國事訪問之際，在沙國《利雅得報》發表題為《傳承千年友好，共創美好未來》的署名文章，宣示要建構新時代中阿命運共同體。文章全文如下：

傳承千年友好，共創美好未來

中華人民共和國主席 習近平

帶著中國人民的深情厚誼，我再次來到利雅德，同阿拉伯朋友一道召開首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，並對沙國進行國事訪問。這是一次傳承之旅，更是一次開創之旅，目的是發揚光大中阿、中海、中沙傳統友好，開啟中國同阿拉伯世界、海灣阿拉伯國家、沙烏地阿拉伯關係的新時代。

一、千年友誼，源遠流長

中國和阿拉伯國家的交往可以追溯到 2,000 多年前。從那時起，陸上絲綢之路商旅絡繹，海上香料之路雲帆高張，中阿文明在亞洲大陸兩端相映生輝。中國的瓷器、造紙術、印刷術一路西行，阿拉伯的天文、歷法、醫藥萬裡東來。我們互通有無，啟迪創新，碰撞思想，把文明交流的成果傳播四海，書寫了東西交融、互學互鑑的歷史佳話。

中國和海灣阿拉伯國家的交往經由史籍流傳至今。中國東漢時期，甘英奉命出使，「臨西海以望大秦」，留下中國使者到達海灣阿拉伯國家的最早官方記載。1,200 多年前，阿拉伯航海家奧貝德從蘇哈爾港出發到達中國廣州，這段傳奇經歷被演繹成精彩的辛巴達歷險故事，膾炙人口。上世紀 80 年代，仿古製造的「蘇哈爾」號，重走古代阿拉伯航海家開辟的航路，連通雙方友好交往的歷史和現實。

自古以來，中國和沙國相互欣賞、友好往來。先知穆罕默德曾說：「知識，雖遠在中國，亦當求之」。700 年前，中國元代汪大淵曾到達麥加，描繪麥加「風景融合，四時之春，田沃稻饒，居民樂業」，他的《島夷志略》成為中國了解古代沙國的重要文獻。600 年前，中國明代航海家鄭和多次遠航到達吉達、麥地那等地，傳播友好、增進交流，至今為人們樂道。過去幾年，中沙聯合開展塞林港遺址考古，出土的大量中國宋代、元代瓷器，訴說著兩國友好過往。

二、團結合作，構建面向新時代的中阿命運共同體

阿拉伯世界是發展中國家重要成員，是維護國際公平正義的重要力量。阿拉伯人民崇尚獨立自主，反對外部干涉，不畏強權霸道，是追求進步的人民。阿拉伯國家資源稟賦多元，產業特色鮮明，建設成就斐然，是極具潛力的國家。阿拉伯文明倡導中道平和，鼓勵包容互鑑，反對文明衝突，是底蘊深厚的文明。在世界政治、經濟、文明版圖中，阿拉伯國家佔據重要地位。

上世紀 50 年代以來，中國同阿拉伯國家陸續建交，雙方相互理解、相互尊重、守望相助、風雨同舟，成為平等相待的好朋友、互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。進入 21 世紀，中阿關係在國際風雲變幻中砥礪前進，政治互信、經濟互利、文明互鑑的廣度和深度實現歷史性跨越。

過去 10 年，中阿關係進入新時代，各領域取得一系列標志性、突破性成就。中國同阿拉伯國家集體建立全面合作、共同發展、面向未來的戰略伙伴關系，同 12 個阿拉伯國家建立全面戰略伙伴關系或戰略夥伴關係，同 20 個阿拉伯國家簽署共建「一帶一路」合作文件。17 個阿拉伯國家支持全球發展倡議，15 個阿拉伯國家成為亞洲基礎設施投資銀行成員國，14 個阿拉伯國家參與《中阿數據安全合作倡議》。阿拉伯國家堅定支持「一個中國」原則，支持中國維護核心利益。中國支持阿拉伯國家維護主權獨立和領土完整，在巴勒斯坦等問題上對阿拉伯國家的堅定支持始終如一、從未缺席。雙方合作建設的阿爾及利亞嘉瑪大清真寺、卡塔爾盧塞爾球場、科威特中央銀行新總部大樓、蘇丹麥洛維大壩、羅賽雷斯大壩加高、上阿特巴拉水利樞紐等重大項目，成為中阿友好地標。中國在阿拉伯國家開設 20 所孔子學院、2 個孔子課堂，中國 40 多所高校開設阿拉伯語專業，為中阿友好源源不斷培養新生力量。新冠肺炎疫情發生後，中阿同舟共濟，相互支援，在疫苗研究和使用、聯防聯控、經驗共享、醫療藥品等方面開展高效合作，樹立了團結抗疫的典范。在中阿合作論壇框架內，雙方先後建立 17 項合作機制，拓寬合作領域，豐富合作內涵，有力促進了中阿關系全面蓬勃發展，成為發展中國家團結合作的樣板。

當今世界正經歷百年未有之大變局，中國和阿拉伯國家都面臨實現民族振興、加快國家發展的歷史任務。新形勢下，中國將同阿拉伯國家傳承友好精神，攜手構建面向新時代的中阿命運共同體。中國將同阿拉伯國家繼續高舉不干涉內政旗幟，堅定支持對方維護主權和領土完整，共同維護國際公平正義。繼續合作共建「一帶一路」，不斷擴大糧食、能源、投融資、醫療等領域務實合作，實現更高質量、更深層次的互利共贏。繼續攜手落實全球發展倡議和全球安全倡議，給變亂交織的地區注入更多穩定性，為和平與發展事業增添更多正能量。繼續共同弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，以文明交流超越文明隔閡、以文明互鑑超越文明衝突，促進人民相知相親，共建美美與共的文明百花園。

三、攜手共進，建立中海戰略伙伴關係

海灣合作委員會一體化進程成效顯著，是全球最具活力的地區組織之一。海合會國家區位優勢突出，是聯通亞非歐的地緣樞紐；能源資源富集，石油、天然氣儲量分別佔全球的 30%、20%，是世界經濟的能源寶庫；銳意開拓、敢為人先，是發展高新產業的沃土。40 多年來，海合會致力於建設「一個市場、一個經濟體、一個金融體系」，在國際和地區事務中發揮日益重要的作用。

長期以來，中國同海合會國家關系保持健康穩定發展，各領域合作范圍廣、程度深、成果實。過去 10 年，中海關系更是枝繁葉茂、碩果累累。中國保持海合會第一大貿易夥伴和第一大石化產品出口國地位。2021 年，雙方貿易額突破 2,300 億美元，中國從海合會國家進口原油突破 2 億噸大關。雙方產能、基礎設施建設、投資金融等傳統合作廣泛深入，5G 通信、新能源、航天、數字經濟等高技術合作方興未艾，「智造」新名片、產業新圖景展現出中海發展新氣象。

面向未來，中國將以建立並加強中海戰略夥伴關系為契機，同海合會國家鞏固傳統友好，深化互信，繼續堅定支持海合會國家維護主權、獨立、安全、穩定，繼續支持海方加快一體化建設、實現多元化發展。中國將同海方一道，打造更加立體的能源合作新格局，加快推動金融投資合作新發展，培育人文合作新亮點，拓展創新合作新領域，深化中海利益融合。

四、再接再厲，推動中沙全面戰略夥伴關系再創新高

沙國是全球重要能源輸出國和二十國集團成員。作為戰略夥伴和真誠朋友，中方高興地看到，沙國人民在薩勒曼國王和穆罕默德王儲領導下，朝著實現「2030 願景」奮力前進，經濟、社會多元化改革取得積極成效，「綠色中東」、「綠色沙國」等重大發展倡議備受關注，沙國在全球政治、經濟、能源等領域地位和影響不斷提升。我們為好朋友取得的成就感到驕傲。

中沙建交以來，雙邊關係蓬勃發展，過去 10 年中沙合作更是闊步前行。雙方尊重彼此主權和發展道路，尊重彼此歷史和文化傳統，支持彼此維護國家安全和穩定，開展緊密戰略協作。務實合作迅猛發展。從延布煉廠到古雷乙烯石化項目，從吉贊產業聚集區到紅海公用基礎設施項目，從 5G 通信到合作探月，重大項目接連上馬。人文交流不斷擴大，沙國 4 所大學開設中文專業，8 所中小學開設中文選修課。中沙合拍的首部電視動畫《孔小西和哈基姆》廣受小朋友喜愛，播撒中沙友好的種子。

中方將以這次訪問為契機，同沙國加強全面戰略夥伴關係，始終不渝相互理解、相互支持，共同倡導獨立自主，攜手反對外部干涉。加強共建「一帶一路」倡議同沙國「2030 願景」對接，推動各領域務實合作走深走實，深化兩國利益融通、民心相通。加強在聯合國、二十國集團、上海合作組織等多邊機制內協作，共同踐行真正的多邊主義，為維護中東和平穩定、促進世界發展繁榮作出更大貢獻。

今年 10 月，中國共產黨成功召開第二十次全國代表大會，正在團結帶領中國人民向著全面建設社會主義現代化國家的方向前進。中國是維護世界和平、促進共同發展的堅定力量，將始終不渝以中國新發展為包括阿拉伯國家在內的世界各國提供新機遇，同阿拉伯兄弟一道，傳承歷史友好，共創美好未來！